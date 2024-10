Les grandes stations-service parisiennes n'ont plus le droit de vendre du diesel

Depuis le 1er octobre, le gérant passe son temps au téléphone, « ou dans la station avec les gens qui râlent devant les pompes de gazole fermées ». Car dans chez TotalEnergies, porte d’Orléans, comme dans les principales grandes stations du pétrolier dans la capitale, la vente de gazole est interdite depuis ce mardi. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, la mairie de Paris a en effet pris un arrêté dans ce sens au mois de juin. Une mesure totalement occultée par une autre : la limitation à 50 km/h du boulevard périphérique.

En fait, à l’hôtel de ville, on a tout simplement modifié les contrats de concession qui lient la ville aux distributeurs d’essence en supprimant un article : celui qui permet de vendre du gazole. Une mesure à prendre ou à laisser. Soit les stations-service l’appliquent, soit elles ferment boutique.

Les amateurs de gazole renvoyés en banlieue

Évidemment, depuis, nombre de clients, souvent des professionnels qui veulent faire le plein de leurs utilitaires, se retrouvent devant des pompes fermées. 750 000 pleins seraiernt concernés par ces mesures, comme le sont les professionnels de la santé, les pompiers et l'ensemble des services publics. Tous se voient renvoyés, par les gérants, vers des stations de banlieue. Comme celle d’Arcueil, qui enregistre des queues plus importantes depuis deux jours. Des stations qui sont évidemment sous dimensionnés pour recevoir ce nouvel afflux de clients

Dans la pratique, toutes les stations ne sont pas concernées. La Mairie de Paris a décidé de marquer les esprits en imposant ce diktat aux plus importantes, comme celle de la porte d’Orléans, donc, mais aussi trois autres pompes que l’on retrouve tout autour du périphérique.

Quelques pompes de diesel subsistent néanmoins

Une première mesure qui pourrait faire tache d’huile (ou de gazole) ? Vraisemblablement. Car la volonté de bouter le diesel hors de paris est une volonté affichée de longue date par Anne Hidalgo, qui, pour une fois, est suivie dans ce sens par Valérie Pécresse qui veut en faire de même dans l’ensemble de la région île de France, du moins dans la zone du futur Grand Paris.

Pour sa part, TotalEnergie déplore une mesure qui ne s’adresse, pour le moment, qu’à lui et renforce l’approvisionnement de ses pompes en banlieue. Tout en rappelant que quatre stations de l’enseigne sont toujours autorisées à distribuer du gazole à Paris, ou dans la toute première couronne.

Elles se situent aux portes de la capitale, dans les 18 et 19e arrondissements, ainsi qu’à la Plaine St Denis et à Aubervilliers. En tout état de cause, les conducteurs qui carburent au diesel sont donc priés d’aborder la capitale avec le plein, tout en restant les yeux rivés sur leur compteur pour ne pas dépasser les 50 km / h sur le périf, et les 30 km / h dans Paris intra-muros.