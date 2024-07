Le nouveau Renault Rafale du président Macron est-il mieux que son DS 7 ?

Comme nous le rapportions lors de notre premier essai, Renault a communiqué à fond sur le positionnement haut de gamme de son nouveau SUV Rafale. Même s’il est étroitement dérivé de l’Austral et de l’Espace à la vocation moins luxueuse que les Safrane et autres Vel Satis de l’ancienne ère de Renault, ce Rafale joue désormais les porte-étendards de la marque.

Et la marque au losange pourra s’appuyer sur un nouveau locataire prestigieux pour appuyer ce positionnement : le Président de la République française Emmanuel Macron. Chahuté après sa dissolution de l’Assemblée nationale et en pleine recherche d’un nouveau premier ministre, le chef d’état a en effet choisi de parader devant les Français en Renault Rafale dans le cadre du traditionnel défilé du 14 juillet.

Un Rafale très spécial

Ce Rafale diffère légèrement du modèle que vous pouvez acheter en vous rendant chez votre concessionnaire Renault : non seulement il arbore une teinte « Bleu Nocturne » inédite, mais il fait aussi l’objet « d’aménagements spécifiques répondant aux exigences de la fonction présidentielle ». Ces termes assez vagues désignent peut-être un blindage de la carrosserie et des vitres, en plus de la pose de porte-drapeaux à l’avant et d’autres équipements comme l’ajout de lumières de service dans la calandre. Il s’équipe aussi des jantes de 20 pouces spécifiques, probablement chaussées de gommes spéciales aux flancs renforcés pour supporter le blindage (et résister aux balles).

Rappelons qu’il a précédemment utilisé un DS 7 blindé du groupe Stellantis, récemment essayé par un journaliste de Caradisiac à la stature présidentielle. Comme le reste des clients automobiles du monde actuel, le Président français ne roule donc plus qu’en SUV ou presque !