EN BREF Grand SUV hybride Profil "façon coupé" 200 chevaux Pas de malus écologique A partir de 45 000€

« Avec Rafale, nous reconnectons Renault avec l’un de ses vieux rêves, qui était de montrer que la marque est aussi capable de prendre de l’altitude, et même d'aller faire un tour de piste sur les sommets du marché », voilà comment décrivait Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, ce nouveau modèle haut de gamme lors de son dévoilement au Bourget l’année dernière. Présenté à côté du fameux Caudron-Renault Rafale C460, un avion de records datant de 1934 (qui permet à Renault d’utiliser ce nom n’appartenant pas à Dassault), il revendique aussi un positionnement sportif d’après les termes du communiqué officiel :

« Renault Rafale, véhicule central de la Renaulution, symbolise notre montée en gamme et notre légitimité à conquérir toutes les clientèles. Avec son design captivant de SUV coupé à vivre intensément, il délivre un plaisir de conduite inédit, grâce à des motorisations hybrides et un châssis de référence, dans lesquels les ingénieurs Renault ont investi toute leur passion et leur savoir-faire ». Certes, ces éléments marketing dithyrambiques restent assez habituels dans la communication officielle des marques. Mais le constructeur présente vraiment son nouveau SUV de pointe comme un modèle d’exception.

Déjà découvert sur plusieurs salons automobiles, ce nouveau Rafale tranche effectivement avec les autres modèles de la gamme au niveau de son design. Il ne ressemble ni à l’Austral (plus compact de 20 centimètres), ni à l’Espace (d’une longueur similaire), encore moins aux voitures électriques de la gamme. On lui trouve d’ailleurs des airs « Peugeot », un constat amusant quand on sait que le nouveau chef du design du constructeur, Gilles Vidal, vient de la marque de Sochaux.

dailymotion Le Renault Rafale est un mensonge marketing mais un bon SUV (essai vidéo)

S’impose-t-il pour autant comme un modèle statutaire à la façon des anciennes grandes routières de la marque ? A vous de voir, mais il me paraît finalement assez classique dans le genre « SUV façon coupé » qui compte de plus en plus de véhicules sur le marché. Plus grand que les SUV du segment familial comme le Volkswagen Tiguan, le Hyundai Tucson ou le Peugeot 3008, il approche la taille des Mercedes GLC Coupé et autres BMW X4 (4,71 mètres contre respectivement 4,73 et 4,75 mètres). Et il aimerait bien qu’on le range parmi ces références premium…

A l’intérieur, vous aurez beaucoup plus de mal à le distinguer d’un Austral en vous installant derrière le volant. Il embarque en effet la même planche de bord, fonctionnant avec cette interface pilotée par Android Automotive dont on a dit tant de bien depuis la sortie de la première Mégane E-Tech Electric en 2022. Permettez-moi tout de même de dire que le style de cette planche de bord me paraît déjà un peu vieillissant face au très joli mobilier d’un Peugeot 3008 de dernière génération ou même du nouveau Volkswagen Tiguan, même si l’efficacité de son architecture numérique demeure salutaire. Le Rafale s’oblige tout de même à quelques améliorations dans la finition par rapport aux Austral et Espace, surtout dans ce niveau haut de gamme Esprit Alpine. On note de l’Alcantara sur la partie basse de la jante du volant, des bacs de porte en velours bleu, des sièges spécifiques au modèle ou de petites surpiqûres bleu-blanc-rouge assez mignonnes.

Installé à l’arrière, on s’étonne tout de même de découvrir des contre-portes en plastique dur dans un modèle à la vocation si haut de gamme, un genre de détail qui retiendra l’attention de notre Stéphane Schlesinger et sa légendaire délicatesse dans l’examen des intérieurs de voitures. On profite heureusement d’une habitabilité extraordinaire à cette position, permise par la longueur d’empattement identique à celle de l’Espace (et une cellule qui ne doit plus intégrer les deux places supplémentaires dans le coffre). On prend même le temps de jouer avec le joli toit vitré panoramique « Solarbay » (option à 1 500€), fort d’un système d’opacification à segments à la sophistication surprenante. Avec 627 litres de volume (ou 532 dm3 en norme VDA), l’espace abonde aussi dans le coffre. Le Rafale revendique un positionnement de SUV dynamique, mais il impressionne plutôt par ses belles cotes intérieures au premier abord.