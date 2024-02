Prix Renault Rafale (2024) : à partir de 45 000 €

Révélé auprès du public il y a huit mois, le Rafale passe à la phase de la commercialisation. Pour le moment, l’offre est réduite : un moteur et deux finitions. La mécanique est connue puisqu’il s’agit du système hybride qui se compose d’un moteur à essence trois cylindres 1,2 l de 130 ch accouplé à deux moteurs électriques dont la puissance combinée atteint 200 ch. Malgré les deux électromoteurs, il s’agit bien d’une traction. Le Rafale aura bien droit à une version 4x4 avec l’ajout d’un troisième moteur sur le train arrière. Il deviendra pour l’occasion un hybride rechargeable, atteindra 300 ch, et sera disponible d’ici la fin de l’année.

Côté finition, l’offre est timide avec deux choix : Techno et Esprit Alpine. Le premier niveau comprend déjà l’essentiel avec le système multimédia OpenR, le régulateur adaptatif intelligent, les jantes de 20 pouces ou encore la caméra de recul.

Le deuxième niveau va logiquement plus loin et se veut plus dynamique avec les quatre roues directrices 4Control Advanced, les boucliers spécifiques, le volant sport, la sellerie en partie en Alcantara…

Des prix bien placés

L’entrée de gamme du Rafale débute à 45 000 €. Un prix bien placé face au DS 7 qui débute à 46 400 € avec le petit diesel BlueHDi de 130 ch. Ensuite, il navigue dans d’autres sphères à cause de sa technologie hybride rechargeable qu’il facture 56 200 €. Chez Peugeot, il n’y a pas de concurrente véritablement frontale, le nouveau 3008 lui rend 17 centimètres en longueur et plus de 60 ch en motorisation hybride simple. Seule la 408 peut lui être opposée, dont le prix de la version hybride rechargeable de 225 ch en finition haute GT débute à 51 250 €, soit 2 250 € de plus que le plus cher des Rafale. Du côté des premium, un BMW X4 xDrive30i plus puissant avec ses 245 ch, démarre nettement plus haut : 63 650 €.

En revanche, il est très proche du Renault Espace E-Tech full hybrid puisque seuls 1 000 € les séparent en finition Esprit Alpine, au crédit du plus familial des deux.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Prix et équipements Renault Rafale

Renault Rafale E-Tech full hybrid Techno : 45 000 € (430 €/mois*)



(430 €/mois*) Renault Rafale E-Tech full hybrid Techno Esprit Alpine : 49 000 € (470 €/mois**)



Principaux équipements de la finition Techno :

Jantes alliage 20 pouces diamantées, feux avant adaptatifs LED Vision, sièges sport, combiné d'instrumentation numérique et écran tactile 12 pouces, aides au stationnement avant, arrière et latérales, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, caméra de recul, climatisation bizone.

Principaux équipements de la finition Esprit Alpine (en plus de Techno) :

Jantes alliage 20 pouces teintées, finition noire (logo, calandre, encadrement de vitres), bouclier spécifique, toit noir, sièges avant chauffants, sellerie tissu/Alcantara, volant sport avec surpiqûres, pédalier aluminium, hayon motorisé, quatre roues directrices.

Options :

Hayon motorisé : 400 €

Quatre roues directrices 4Control Advanced : 1 500 €

Pack City Premium (caméra 3D, vision 360°, rétroviseurs extérieurs à mémoire, projection du logo…) : uniquement sur Esprit Alpine, 800 €

Pack Safety : avertisseur d'angle mort, avertisseur de sortie en marche arrière… : 400 €

Pack driving & winter : régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie + conduite prédictive… : uniquement sur Esprit Alpine, 1 500 €

Affichage tête haute : uniquement sur Esprit Alpine : 800 €

Toit en verre opacifiant Solarbay : 1 500 €

(*) Pour un Renault Rafale Techno, location longue durée, hors assurances facultatives, sur 37 mois et 30 000 km maximum, premier loyer de 5 000 €.

(**) Pour un Renault Rafale Esprit Alpine, location longue durée, hors assurances facultatives, sur 37 mois et 30 000 km maximum, premier loyer de 5 000 €.