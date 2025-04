La DS N°8 "made in Italy", c'est parti

Fini la grande routière cousine de la Peugeot 508 et fabriquée en Chine. Après une carrière très discrète, la DS 9 a tiré sa révérence et se voit remplacée par une sorte de crossover, reposant lui sur la plateforme des Peugeot 3008, Opel Grandland et autres futurs Citroën C5 Aircross et Jeep Compass.

Alors que Lancia prépare aussi un véhicule sur cette architecture et reprenant cette silhouette (en ressuscitant le nom « Gamma ») dont la version de série arrivera en 2026, la nouvelle N°8 (ne l’appelez pas Ds 8) doit impérativement permettre à DS Automobiles d’atteindre des volumes de vente suffisants sur le terrain des modèles familiaux premium. Dans le contexte actuel au sein du groupe Stellantis, il en va probablement de la survie de la marque.

La production a démarré en Italie

Même si on ne parle pas d’un produit de fabrication française, ses origines sont beaucoup plus politiquement correctes que celles de la DS 9 : cette N°8 est en effet construite en Italie sur le site de Melfi, usine importante du groupe Stellantis. Mise en production au début du mois d’avril, elle va vite trouver son chemin dans les concessions et ses livraisons doivent démarrer au second semestre 2025 (avec des essais presse organisés juste avant). Sur le papier, elle semble d’ailleurs compatible avec une utilisation « présidentielle » pour remplacer le DS 7 actuel.

Pour rappel, elle coûte 59 200€ en prix de base avec un moteur électrique de 230 chevaux et des batteries de 74 kWh (autonomie maximale WLTP de 571 km) et grimpe à 63 300€ avec celui de 245 chevaux et les accumulateurs de 97 kWh (autonomie WLTP de 750 km).

Des versions électrifiées, ensuite

Exclusivement électrique au lancement, cette DS N°8 devrait recevoir ensuite le renfort de versions thermiques électrifiées. Sans doute la version hybride rechargeable de 195 chevaux et peut-être même la variante essence à hybridation légère de 145 chevaux (donnée pour 136 chevaux précédemment). Enfin, si ce niveau de puissance cadre avec son positionnement haut de gamme…