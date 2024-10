Première image de la Lancia Gamma, nouveau haut de gamme italien de Stellantis

Lancia et le haut de gamme, c’est une histoire récente assez compliquée. Alors que la marque italienne revient sur le segment des citadines un peu luxueuses et cherche à piquer des clients à Mini avec la nouvelle Ypsilon, elle prépare aussi son arrivée dans la catégorie des modèles familiaux avec un produit vraisemblablement à mi-chemin entre la vraie berline et le crossover.

Second modèle de la nouvelle gamme de Lancia, la Gamma démarrera sa commercialisation en 2026. Elle se basera, comme les Peugeot 3008, Opel Grandland et autres futurs Citroën C5 Aircross, sur l’architecture STLA Medium compatible aussi bien avec les motorisations 100% électrique que les blocs thermiques à hybridation légère ou rechargeable. Elle doit arriver de manière quasi-simultanée avec la DS 8, une autre familiale à la vocation haut de gamme basée sur cette architecture-là.

Gamma, mieux que Thesis et Thema ?

Lancia dévoile une première image de la bête, montrant visiblement un détail du coffre arrière où on voit un bandeau de feu et le nom « Gamma » apposé sur la malle.

Elle devra faire mieux que la très audacieuse Thesis, cette jolie berline commercialisée entre 2002 et 2009 qui n’avait trouvé que 15 941 clients en son temps. Mais aussi que la Thema de 2011, cette Chrysler 300 rebadgée qui avait fait hurler les puristes et pleurer les concessionnaires avec environ 2000 exemplaires écoulés. Lancia peut-il revenir sur ce segment avec une voiture crédible ? On verra ça d’ici l’année prochaine avec sa présentation officielle.