Le futur crossover DS 8 repart pour des essais de mise au point

Ds Automobiles est une marque haut de gamme qui a un peu de mal en ce moment à occuper le devant de la scène. La faute à un manque de nouveautés et à une mévente du fer de lance de la marque, la berline DS 9 qui devrait voit sa production stopper d’ici la fin de cette année. Pour relancer l’attrait de la marque, DS Automobiles compte sur son prochain crossover qui devrait être lancé en 2025.

Il s’agit de la DS 8 (un patronyme non officiel) que nos chasseurs de scoop ont une nouvelle fois prise en photo lors d’essais de mise au point. Ce grand crossover devrait être disponible à son lancement avec motorisations 100 % électriques. C’est d’ailleurs avec une telle motorisation « zéro émission » que ce prototype de DS 8 circule sur les routes allemandes.

Changement de cap à propos de l’hybride ?

À l’instar des futurs modèles de la marque de luxe française, le crossover DS 8 utilisera la nouvelle plateforme STLA Medium qui a été inaugurée par le Peugeot 3008. Normalement, ce modèle ne devrait utiliser que des motorisations électriques, mais il se murmure que devant le peu d’engouement de l’électrique en ce moment, DS Automobiles qui a besoin d’acquérir de la légitimité dans le haut de gamme et de doper sa production et ses ventes, la possibilité que des motorisations hybrides intègrent le compartiment moteur n’est plus totalement exclue.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Des motorisations électriques puissantes

Quoi qu’il en soit, pour le lancement de ce modèle qui pourrait intervenir au printemps 2025, ce seront les motorisations électriques qui seront mises en avant. Celles-ci devraient provenir du Peugeot 3008, mais elles afficheront vraisemblablement une puissance en hausse (240 et 380 ch en 4x4) et l’autonomie devrait approcher les 700 km (norme WLTP) avec la batterie dotée de la plus grande capacité.