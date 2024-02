Scoop – DS 8 : le futur crossover de DS se montre

C’est l’heure des premiers tests hivernaux pour le futur modèle de chez DS Automobiles. Le prototype de la Ds 8 est de sortie, il agit d’une version 100 % électrique qui se déplace sur les roues enneigées de la Scandinavie. Malgré le camouflage, on distingue l’architecture intérieure des projecteurs, les feux de jour verticaux qui servent aussi de clignotants, les poignées affleurantes et surtout, le profil particulier de la partie arrière qui fera ressembler ce véhicule à un coupé.

La future DS 8 sera un crossover, c’est-à-dire un mélange des genres, un mixte de berline haute sur roues tendance SUV et de coupé avec cette ligne de toit qui descend de manière importante vers l’arrière et son hayon très incliné. Sous le capot de ce modèle des motorisations électrifiées, avec sans doute de l’hybride rechargeable avec la nouvelle motorisation plug-in de 195 ch (80 km d’autonomie) que va inaugurer à l’automne le nouveau Peugeot 3008 et du 100 % électrique avec vraisemblablement les électromoteurs du Peugeot E-3008 dont la puissance devrait être rehaussée pour le dernier-né de DS Automobiles : de 240 ch (grande autonomie de 700 km) jusqu’à une version quatre roues motrices avec deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) d’une puissance cumulée de plus de 380 ch.

Le crossover DS 8 utilisera la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis qui devrait avoir reçu quelques améliorations par rapport à celle qui équipe le Peugeot E-3008. Les batteries utilisées pourraient afficher jusqu’à 104 kWh de charge brute afin de bénéficier d’une autonomie confortable même avec des électromoteurs puissants. En ce qui concerne la partie habitacle, ce sera le grand luxe et DS Automobiles devrait profiter de l’arrivée de nouveau modèle pour améliorer son offre multimédia (interface de dernière génération, écrans plus grands…). L’ambiance à bord sera aussi luxueuse que dans une DS 9 avec des matériaux de haute qualité. Ce modèle pourrait être présenté avant la fin d’année pour une commercialisation au premier semestre 2025.