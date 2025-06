XPeng explose la puissance de charge de ses SUV électriques

Le constructeur chinois XPeng propose pour l’instant deux modèles électriques sur notre marché, les SUV G6 et G9. Le premier vise l’incontournable Tesla Model Y, le second s’attaque plutôt aux grands modèles du genre du BMW iX. Ces deux modèles mettaient surtout en avant leur capacité de charge rapide vraiment efficace (10-80% en moins de 20 minutes) grâce à un circuit électrique à haute tension.

Et justement, les Xpeng G6 et G9 progressent encore sensiblement à l’occasion de leur restylage. La marque vient de dévoiler les versions améliorées de ces deux SUV, affichant des lignes légèrement modifiées et surtout, une technologie de charge à la pointe.

De grosses puces à l’intérieur

Les deux modèles bénéficient d’une architecture électronique plus sophistiquée à bord avec des processeurs à haute puissance et surtout, la fameuse puce « AI Turing » développée par Xpeng censée permettre à court terme aux véhicules de la marque d’embarquer de vraies capacités de conduite autonome (en association avec les nombreux capteurs de la voiture).

L’ergonomie évolue aussi avec un nouveau volant et des commandes repensées.

Une charge rapide vraiment rapide

Surtout, ces G6 et G9 restylés embarquent de nouvelles batteries. Toujours de type LFP, elles revendiquent un indice 5C (signifiant qu’elles peuvent multiplier par 5 la puissance de charge en courant continu par rapport à leur taille). Le G6 restylé revendique ainsi une puissance de charge en pic de 451 kW et le G9, de 525 kW. Certains font encore mieux en Chine (BYD Tang L et Han L par exemple), mais personne n’atteint ces chiffres en Europe : le nouveau BMW iX3, par exemple, ne pourra pas dépasser 400 kW. Certes, la constance de cette puissance de charge reste plus importante que le maximum en pic et justement, les deux nouveaux SUV chinois annoncent un 10-80% en 12 minutes et 450 km de récupérés en 10 minutes seulement. C’est 100 de plus que le BMW iX3.

Reste à connaître le prix de ces G6 et G9 restylés qui arriveront sur notre marché à l’automne prochain. Pour rappel, le G6 démarre actuellement à 42 990€ et le G9 à 59 990€.