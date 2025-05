Les nouvelles voitures électriques de BYD sont vraiment impressionnantes en recharge

400 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes. Voilà ce que promettent sur le papier les nouvelles BYD Han L et Tang L, versions améliorées de la berline et du SUV électrique actuellement commercialisés chez nous (et pas spécialement intéressants au regard de la concurrence).

Pour cela, les deux nouveautés dévoilées au salon de Shanghai 2025 utilisent un circuit électrique interne à 1000 Volts et peuvent supporter une puissance maximale de charge de 1000 kW en courant continu (là où les meilleures machines du marché actuel peuvent seulement monter jusqu’à 500 kWh théoriquement chez nous).

La promesse semble respectée

Utilisant des batteries lithium-ion de type LFP à la technologie assez conventionnelle, alors qu’on attendait plutôt ce niveau de puissance de charge sur les futurs accumulateurs « solides » prêts seulement pour la fin de la décennie aux dernières nouvelles, ces modèles ont été approchés par les journalistes d’Inside EV qui ont pu étudier leurs performances de charge dans le cadre d’un évènement organisé par Byd en Chine il y a quelques jours.

Après un bref roulage dans la voiture dans la circulation de Pékin, les journalistes ont pu observer ce qu’il se passait lorsqu’on branche la Han L sur l’une de ces fameuses stations de charge « Megawatt » de BYD capables d’envoyer -comme leur nom l’indique- jusqu’à 1 000 kW de courant dans les voitures connectées à la borne.

Le journaliste d’Inside EV rapporte que la puissance de 1002 kW est apparue à l’écran de la borne de façon quasiment instantanée, sachant que la voiture branchée possédait des batteries chargées à 13% au moment du démarrage de la charge. Ce chiffre est rapidement descendu à 767 kW, atteignant les 30% de charge après une minute et demie puis les 40% après deux minutes et demie (moment où la borne affichait 633 kW de puissance envoyée à la voiture). Quatre minutes après le début de la charge, la batterie atteignait 50% et au bout de cinq minutes, les 60% étaient dépassés. Autonomie récupérée pendant ces cinq minutes ? 421 km d’après l’ordinateur de bord de la voiture.

On peut doubler la puissance de charge en utilisant deux ports à la fois !

Autre élément intéressant dans le retour d’expérience du journaliste d’Inside EV, on découvre aussi la capacité « multiport » de ces nouvelles voitures électriques de BYD. En arrivant à une station de charge où les bornes ne peuvent administrer que du courant à 250 kW au maximum, par exemple, il est théoriquement possible de doubler cette puissance maximale de charge…en utilisant les deux ports que possède la voiture au lieu d’un seul ! En branchant les câbles de deux bornes différentes sur la voiture, la puissance maximale de charge passe à 500 kW, même si le journaliste d’Inside EV n’a pu voir que 400 kW sur l’écran de la voiture en pic (avec 13% de charge au départ). Cette technique impose d’utiliser deux bornes proches l’une de l’autre (et peut donc gêner les autres utilisateurs en cas de forte affluence), mais elle semble fonctionner.

Pour rappel, on parle de deux voitures électriques familiales développant plus de 1 000 chevaux en puissance maximale et coûtant à peine plus de 30 000€ en Chine où ces autos bénéficient d’énormes aides fiscales.

Certes, la taille énorme des batteries des voitures familiales électriques modernes permet à ces autos d’être déjà « confortable » en voyage même sans bénéficier d’une puissance de charge aussi élevée (elle se situe chez nous entre 150 et 350 kW sur les voitures familiales généralistes et premium des marques européennes, japonaises, coréennes ou américaines). Mais à condition que ces performances de charge observées par les journalistes d’Inside EV ne soient pas « trafiquées » pour cette opération de communication, il s’agit bien d’une innovation majeure réussie par BYD en la matière alors même que ses modèles commercialisés chez nous ne figurent pas parmi les meilleurs du marché sur ce point. Et la fiabilité dans tout ça ? D’après BYD, l’architecture électrique de ces nouvelles voitures serait encore plus robuste que celle des précédents modèles, même dans le cadre d’une utilisation intensive de la charge (très) rapide.

Si ces performances se vérifient dans la vraie vie hors des évènements supervisés et encadrés par BYD, la concurrence va vite devoir s’adapter car ce point de la rapidité de charge en courant continu reste un élément important pour une partie de la clientèle. Quant au réseau « Megawatt », il compte déjà 500 bornes à 1000 kW en Chine et doit continuer de se développer. Mais pour l’instant, il n’existe que dans l’Empire du milieu.