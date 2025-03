BYD commercialise depuis quelques années des voitures électriques en Europe qui impressionnent davantage par le raffinement de leur présentation intérieure que pour l’efficacité de leur groupe motopropulseur. Mais les nouveautés présentées à l’occasion d’une conférence en Chine par le géant de l’automobile se situent bien au plus haut niveau mondial de ce qu’il est possible de faire en puissance de charge et en rapidité.

« Super e-Platform », voilà le nom de l’architecture électrique présentée à cette occasion : une architecture composée d’une batterie aux propriétés spéciales, la « Flash Charging Battery, possédant « un canal ionique ultrarapide entre l’anode et la cathode de la batterie pour un courant de charge maximal de 1 000 A et un taux de charge maximal de 10 C » d’après le communiqué officiel. Reposant sur des puces capables de supporter une « tension de 1500 volts », elle fonctionne avec une tension de 1 000 volts et encaisse une puissance de charge maximale de 1000 kW alors que les meilleures voitures du marché dépassent difficilement les 300 kW actuellement !

400 kilomètres d’autonomie en 5 minutes

Les promesses de Byd impressionnent puisqu’il est indiqué une capacité de récupération de 400 kilomètres d’autonomie en 5 minutes, à condition de disposer de bornes ultra-puissantes à la technologie compatible. C’est d’ailleurs pour cela que le constructeur japonais prépare l’installation d’un réseau de 4 000 bornes en Chine avec une puissance maximale de…1 360 kW.

Han L et Tang L, les deux premières BYD équipées de cette technologie

BYD a également dévoilé les deux premiers modèles reposant sur cette « Super e-Platform », les Han L et Tang L qui remplacent respectivement la berline Han et le SUV Tang. Le communiqué français annonce une puissance maximale de 580 KW soit 788 chevaux pour ces deux voitures, mais les sources chinoises comme CarNewsChina évoquent plutôt 810 kW en puissance maximale soit 1 101 chevaux. De quoi rivaliser théoriquement avec les Tesla Model S Plaid et autres Porsche Taycan Turbo GT en performances, mais pas la Xiaomi SU7 Ultra et ses plus de 1 500 chevaux.

Toujours d’après les médias chinois, la Han L possède des batteries LFP de 83,2 KWh et peut, dans sa version la plus puissante (1 101 chevaux donc), expédier le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes tout en atteignant 305 km/h en vitesse de pointe. Le Tang L, lui, utilise des batteries LPF de 100,5 kWh dans sa version de pointe (à la puissance maximale identique), abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteint 287 km/h en vitesse de pointe.

La Byd Han L démarrera à l’équivalent de 34 175€ en Chine dans sa version de base grâce aux généreuses aides publiques et le Tang L à 35 440€. Ces deux modèles coûteront bien évidemment plus chers s’ils arrivent un jour chez nous. Et il faudra là aussi des bornes spéciales pour atteindre ces puissances de charge (qui n’existent pas pour l’instant en Europe). Les promesses de BYD sont en tout cas surprenantes car, la masse des batteries mise à part, les performances électriques de cette architecture rendrait presque inutile le développement des batteries « solides ».