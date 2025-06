Pourquoi Donald Trump n'essaiera jamais de Formule 1 contrairement à Vladimir Poutine

Inviter le président des Etats-Unis Donald Trump à venir essayer une Formule 1 sur le circuit d’Austin au Texas. Voilà la proposition faite par l’écurie McLaren d’après l’équipe de Canal+ au dernier Grand Prix du Canada, qui aurait entendu ça auprès de sources bien informées.

L’écurie McLaren a ensuite démenti cette information, affirmant qu’elle n’avait jamais formulé une telle invitation à l’attention du chef d’état américain. Compte tenu des très bonnes relations entre le président américain de McLaren Zak Brown et Donald Trump, cette invitation n’aurait pas paru totalement fantaisiste.

En pratique, c’est sans doute impossible

Dans la pratique, en revanche, les choses auraient sans doute été beaucoup plus compliquées. L’essai d’une Formule 1 demande un minimum de préparation, surtout pour quelqu’un qui n’a aucune expérience des voitures de course. Même si Donald Trump aime les voitures de sport et qu’il avait fait un petit tour à l’arrière d’une biplace spécialement aménagée sur la base d’une monoplace d’Indycar dans les roues de New-York en 2012, pilotée alors par Mario Andretti, il n’a jamais piloté ce genre de machine.

Surtout, il ne remplit sans doute pas les critères les plus basiques permettant de prendre le volant d’une Formule 1. Comme j’avais pu le constater moi-même en essayant la Lotus Renault E20 de la saison 2012 du championnat de Formule 1 lors d’un évènement sur le Circuit Paul Ricard, il faut absolument respecter plusieurs critères physiques simples afin de prendre place à bord de la voiture : ne pas avoir des jambes trop longues (entre la hanche et le genou), ni être trop grand ou trop petit et ne pas présenter une corpulence trop importante pour l’habitacle. Lors de cet essai, plusieurs personnes avaient été « recalées » à cause de ces simples critères physiques et il est très vraisemblable que la silhouette généreuse de Donald Trump n’aurait jamais pu lui permettre de rentrer dans le cockpit de la voiture.

Et pour le pilotage ?

Et là, on ne parle que de la simple installation à bord. Car prendre la mesure de telles machines impose un sacré niveau de sagesse et de prudence en plus d’un bon degré de connaissance des règles du pilotage. Rien que le fait de démarrer sans caler, par exemple, demande une bonne dose d’adresse et de débrouillardise. L’idée de confier une voiture de 1000 chevaux capable de passer plus fort en virage que toutes les autres voitures de la planète à un débutant de 79 ans paraît audacieuse. Mais après tout, Donald Trump s’était déjà décrit comme l’un des meilleurs joueurs de golf de la planète par le passé. Peut-être qu’il aurait aussi pu prétendre pouvoir battre Lewis Hamilton ou Max Verstappen au volant d’une F1 ? Rappelons-nous, d'ailleurs, que Vladimir Poutine avait pris le volant d'une Formule 1 Renault en 2010 dans le cadre du programme "client" mis en place par l'écurie au losange à l'époque (auquel avait aussi pris part Patrick Garcia pour Caradisiac). Mais il s'agissait alors d'une monoplace adaptée et non pas d'une vraie Formule 1.