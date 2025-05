Toute l'essence de l'Amérique aux 500 Miles d'Indianapolis

Il s’agit de la plus grande course des États-Unis et l’un des événements qui regroupe le plus de personnes pour moins de 24 heures de spectacle. La 109e édition de l’Indy 500 a eu lieu dimanche 25 mai et Caradisiac a eu le privilège d’assister à la course et de pouvoir déambuler dans les différentes allées du site.

Au total, 33 pilotes se sont affrontés tels des gladiateurs dans une arène. Malgré la pluie qui a tenté de jouer les troubles fêtes, les " drivers " ont pu " start your engines " et s'affronter pendant quatre heures, 200 tours et 500 miles bouclés (800 kilomètres). Le pilote Catalan Alex Palou a remporté pour la première fois cette course, dont le prestige est bien au-delà du championnat Indy.

Un cas que l’on retrouve pour la course des 24 Heures du Mans, plus importante que la saison de WEC. Arrêt au stand au plus près des voitures, crash dès le premier tour, visite des garages, et ambiance festive au sein du site, retrouvez tous nos shorts sur notre chaîne YouTube.

L'ambiance qui règne dans les tribunes est incomparable à celle que l'on peut trouver en Europe. Les cris d'encouragement à chaque "restart" ont de quoi vous donner la chair de poule et complète à merveille les moteurs V6 biturbo hurlants ! La perspective d'entendre des milliers de personnes, sur une longueur de plus d'un kilomètre de long reste difficilement descriptible.

L’ambiance qui règne dans l'enceinte de l'anneau est aussi délicieuse que la course elle-même. Le show à l’américaine est assuré par les différents stands et les très nombreux fans qui ne manqueraient pour rien ce plus haut rendez-vous de l’automobile dans le pays de l’Once Sam. Rien de tel qu’une visite en images légendées pour découvrir cette course unique en son genre.