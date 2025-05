Marché européen : BYD devance Tesla et les constructeurs chinois performent

Au mois d’avril, il s’est vendu 1 078 521 véhicules neufs à travers l’Europe. Soit une progression de 0,1 %, selon les chiffres publiés par Jato Dynamics.

Les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont représenté 26 % des ventes du mois, un nouveau record. Dans le détail, les hybrides rechargeables représentaient 9 % des immatriculations mensuelles, contre 6,9 % sur la même période de l’année précédente. Quant aux voitures à batteries (+3,7 % en avril) elles détiennent 17 % de parts de marché, contre 13,4 % en avril 2024.

BYD devant Telsa

Pour la première fois, le groupe automobile chinois BYD a dépassé Tesla en Europe. D'après les données de Jato Dynamics en avril, le constructeur de chinois a vendu en Europe 7 231 voitures électriques, contre 7 165 unités son rival texan. Le leadership européen de Tesla est pour la première fois battu en brèche. Oh, pas de beaucoup !

La différence de 66 unités peut paraître mathématiquement anecdotique. Mais cela témoigne peut-être d'un retournement durable, d'autant que les deux rivaux sont confrontés à des dynamiques totalement opposées. Alors que BYD enregistre une envolée de ses ventes de 169 % (vs avril 2024) Tesla chute de 49 % et quitte le top 10 des VE les plus vendus sur le Vieux Continent.

Les constructeurs européens mettent les watts

Les constructeurs européens continuent de renforcer leurs positions. Parmi les véhicules électriques les plus vendus en avril, le groupe Volkswagen affiche un regain de forme extraordinaire. La Skoda Elroq fait l’entrée une entrée gagnante en prenant la tête de modèles électriques les plus vendus en Europe en avril (7 998 ex) devant la triplette de Wolfsburg : VW ID.3 (6 932 ex), ID.7 (6 776 ex) et ID.4 (6 297 ex). Kia, avec son EV 3 s’empare de la cinquième place (5 680 unités) devant la Renault5 E-Tech, sixième avec 5 662 exemplaires vendus.

Les marques chinoises prennent de l’ampleur

Malgré l'imposition de droits de douane par l'UE, les immatriculations de voitures électriques effectuées par les constructeurs automobiles chinois en avril ont augmenté de 59 % par an, atteignant près de 15 300 unités.

Sur le marché global (électrique, hybrides, thermiques) leur ascension perdure. Avec 53 283 unités, les constructeurs chinois affichent une progression de +121 % de leurs ventes par rapport à avril 2024.

Les constructeurs français bien placés

Sur le marché global, la Renault Clio s’empare de la tête des ventes pour la première fois depuis 5 ans, avec 18 997 unités écoulées. Elle devance la Dacia Sandero (18 590 ex -28 %), et la Peugeot 208 (16 259 ex -6 %). La cinquième place de la Citroën C3 (16 113 ex +7 %) permet aux constructeurs français de placer 3 modèles dans le top 5 européen.