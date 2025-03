Les gagnants et les perdants du marché automobile européen

Après les premières données préliminaires révélées par DataForce la semaine dernière, les chiffres complets du marché automobile 2025 publiés par l’ACEA viennent de tomber pour le mois de février.

Ils confirment ce qu’on avait déjà observé : on note de grosses variations parmi les groupes automobiles les mieux implantés sur notre marché. Tout va bien du côté de Volkswagen, qui reste largement la première formation automobile du Vieux continent avec 232 169 autos écoulées en février et ses 460 425 véhicules vendus sur les deux premiers mois de l’année. Soit une hausse de respectivement 4,9 et 4,8% par rapport aux mêmes périodes de l’année 2024.

Le bilan de ce début d’année est encore meilleur pour Renault qui a écoulé 102 068 voitures neuves en février 2025 (+11,3%) et 192 391 véhicules sur les deux premiers mois (+8,3%). Chez les « premium », BMW signe une petite hausse de 2,5% sur les deux premiers mois de l’année (113 857 voitures).

Ça baisse pour les autres « gros »

Le bilan est beaucoup moins bon pour les autres grands groupes automobiles du marché de l’Union européenne : Stellantis accuse un repli de 16,2% sur le mois de février 2025 (155 970 voitures vendues) et de 16,2% sur les deux premiers mois de l’année (310 091 autos). Le groupe Hyundai Motor perd 7,4% sur le mois de février 2025 (72 294 voitures) et 5,5% sur les deux premiers mois de l’année (156 526 ventes). Toyota, qui semble « caler » pour la première fois depuis longtemps chez nous, perd 5,7% en février 2025 (71 105 voitures) et 4,9% sur les deux premiers mois de l’année 2025 (151 589 autos).

A noter aussi le recul de 2,7% pour Mercedes sur les deux premiers mois de l’année, de 6,9% pour Jaguar Land Rover (à cause de Jaguar), de 9,2% pour Honda, de 6,3% pour Nissan et de 35,4% pour Mitsubishi.

MG en hausse, Tesla creuse

Au contraire, MG et le reste des marques du groupe SAIC progressent encore de 21,2% sur les deux premiers mois de l’année 2025 grâce à ses nouveaux modèles hybrides, pendant que Suzuki perd 12,3%, que Mazda recule de 9,3% et que Tesla chute de 42,6%. Le bout du tunnel est normalement à portée de vue pour le constructeur américain dont les livraisons du tant attendu Model Y restylé ont démarré au mois de mars. Ses chiffres devraient logiquement remonter à des niveaux normaux dans le prochain relevé du marché.