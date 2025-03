La Dacia Sandero et la Citroën C3 font la course en tête en Europe

Les premiers chiffres du marché automobile européen viennent de tomber et comme en janvier, la tendance est à la baisse. -3%, voilà ce que rapportent les analystes de DataForce dans des données préliminaires publiées par les journalistes d’Automotive News, cumulant « 99% des chiffres de vente de l’Union européenne, au sein de l’association européenne de libre-échange et du Royaume-Uni ».

D’après ces données, c’est la Dacia Sandero qui fait la course en tête au nombre d’immatriculations, avec 42 983 autos écoulées après les deux premiers mois de l’année 2025 (soit une baisse de 4,9% par rapport aux deux premiers mois de l’année 2024). La Roumaine devance la Citroën C3 (versions thermiques et électriques cumulées) avec 33 968 unités distribuées, en hausse de 5,1%. On trouve ensuite la Volkswagen Golf (33 735 exemplaires, -11,7%), la Peugeot 208 (32 975, -3,4%), le Volkswagen Tiguan (32 704, +29,7%), la Renault Clio (31 201, +9,2%), le Dacia Duster (30 656, +15,6%), le Volkswagen T-Roc (29 543, +8,8%), le Toyota Yaris Cross (28 951, -11,5%) et le Peugeot 2008 (27 842, +0,7%).

Volkswagen et Renault en hausse

Du côté des groupes, on note la bonne performance de Volkswagen (515 171 voitures vendues sur les deux premiers mois de 2025 au lieu de 500 077 l’année dernière) et de Renault (204 013 voitures vendues après les deux premiers mois contre 186 763 l’année dernière), SAIC (39 231 au lieu de 32 448) et BYD (13 508 au lieu de 4 705). A l’inverse, ça coince pour Stellantis (312 498 au lieu de 366 111), Tesla (25 852 au lieu de 46 584), Nissan (54 551 au lieu de 60 243) ou Geely (53 951 au lieu de 57 405).

Le Tesla Model Y reste leader chez les électriques

Du côté des modèles 100% électriques, le Tesla Model Y reste premier malgré sa chute spectaculaire après février 2025 avec 14 773 exemplaires immatriculés contre 31 480 l’année dernière. Il devance le Volkswagen ID.4 (13 312), la Volkswagen ID.7 (11 303), le Kia EV3 qui fait un solide démarrage (11 271), la Volkswagen ID.3 (10 837), la Tesla Model 3 (10 785), le Skoda Enyaq (10 071), la Renault 5 E-Tech (9 812), le BMW iX1 (8 146) et la Citroën ë-C3 (8 142). Pour l’instant, les citadines françaises ne parviennent pas à se vendre aussi bien que les gros modèles les plus appréciés du marché.