Pourquoi le Kia EV3 devient l'un des SUV électriques les plus intéressants du marché

« Les SUV électriques sont tous trop chers ». Voilà ce que vous avez tendance à écrire de manière systématique dans les commentaires et le Kia EV3 n’échappait évidemment pas à la règle : avec un prix de base fixé à 35 990€ (pour des batteries de 58,3 kWh promettant une autonomie WLTP de 410 km), ce nouveau modèle à la lisière entre les SUV urbains et compacts reste certes moins élitiste qu’un Peugeot E-2008 mais il dépasse les 40 000€ avec ses grosses batteries optionnelles et monte même à 46 000€ en finition haut de gamme.

La nouvelle remise de 4 000€ que vient de mettre en place Kia France change un peu la donne : voilà le SUV coréen affiché à 31 990€ dans sa version d’entrée de gamme et à 36 990€ avec ses batteries de 81,4 kWh revendiquant 605 km d’autonomie maximale. Résultat, il devient moins cher que le récent Ford Puma Gen-E et coûte quasiment 10 000€ de moins que les Renault Scénic E-Tech Electric, Tesla Model Y et autres Peugeot E-3008 équipés de batteries aussi grosses !

Les BYD Atto3 et MG ZS restent moins chers

Dans cette catégorie des SUV électriques citadins/compacts, il ne reste plus que deux modèles à coûter moins cher que le Kia Ev3 : le BYD Atto3 affiché à 29 990€ grâce à sa remise de 8 000€ et le MG ZS à 23 990€ avec sa remise de 10 000€. Mais en termes de qualités routières, de design et d’efficience, le Coréen garde probablement l’avantage.

