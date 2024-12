Le Ford Puma Gen-E électrique s'attaque au Renault 4 E-Tech avec un coffre énorme

La catégorie des SUV citadins électriques continue de s’étoffer : les Fiat 600e, Peugeot E-2008, Jeep Avenger, Opel Mokka, Frontera, Citroën ë-C3 Aircross, Hyundai Kona, Kia E-Soul, Smart #1, DS 3 E-Tense, Alfa Romeo Junior, Mini Aceman et autres nouveaux Renault 4 E-Tech Electric devront désormais affronter le Ford Puma Gen-E, version entièrement électrique du crossover jouissant d’un joli succès en Europe dans sa variante thermique. Comme le Peugeot E-2008, il préfère adapter la technologie électrique à son châssis plutôt que de se baser sur une architecture entièrement dédiée que préfèrent les Mini Aceman et autres Renault 4.

Avec 4,21 mètres de long, il se positionne parmi les petits modèles du genre et réduit légèrement sa garde au sol pour favoriser les économies d’énergie (de 6 mm). De quoi le rapprocher d’une vraie « citadine » et l’éloigner du genre SUV, surtout en ces temps où la Fiesta n’existe plus. Côté style en tout cas, il reprend la carrosserie du Puma thermique avec les habituelles distinctions extérieures communes aux versions électriques : une calandre pleine, des boucliers retouchés et une monte spécifique avec des jantes de 18 pouces dans cette finition Premium haut de gamme (17 pouces sinon).

L’habitacle ne change que très peu par rapport au Puma thermique avec la même planche de bord que sur les autres versions restylées récemment, qui comprend une tablette tactile centrale de 12 pouces et un combiné d’instrumentation de 12,8 pouces. Malgré l’abondance de plastique dur imposée par les contraintes des modèles de cette catégorie, on note quelques efforts d’habillage au niveau de la ceinture de la console centrale et des contre-portes. Dans l’exemplaire en finition Premium observé, l’ambiance rappelle un peu celle des Explorer et Capri au niveau des associations de couleurs.

Si les places arrière n’impressionnent pas au niveau de l’espace disponible (d’autres SUV urbains comme le E-2008 font mieux), le coffre fait véritablement office d’exception. Il affiche 523 litres de volume en comptant la « Gigabox », une grosse cave sous le plancher encore plus généreuse que la « Megabox » du Puma thermique grâce à l’espace libéré par l’absence de réservoir de carburant. Le volume de chargement total monte même à 566 litres en ajoutant les 43 litres du « frunk » avant. Aucun autre SUV citadin, en électrique comme en thermique, ne fait aussi bien.

168 chevaux, des petites batteries mais une autonomie correcte

Sous le capot avant, le Puma Gen-E cache un moteur électrique développant 168 chevaux et 290 Nm de couple, alimenté en électricité par des batteries à 400 volts d’une capacité nette de 43,6 kWh. L’ensemble pèse 1 563 kg sur la balance et malgré la capacité relativement modeste de l’accumulateur et le fait qu’on parle ici d’un véhicule thermique converti à l’électrique plutôt qu’un modèle conçu à 100% pour cette technologie dès le départ, il affiche une autonomie maximale WLTP très correcte de 376 km avec les jantes de 17 pouces (364 avec celles de 18 pouces, 354 avec celles de 19 pouces optionnelles sur la finition Premium).

C’est loin d’être ridicule face aux 400 km d’une Renault 4 E-Tech Electric de 52 kWh ou aux 406 km d’un Peugeot E-2008 de 54 kWh à jantes de 16 pouces et cela augure d’une bonne efficience sur la route qu’il faudra bien évidemment vérifier lors de notre futur essai. Côté charge, la voiture accepte 100 kW en pointe en courant continu et promet un 10-80% en 23,2 minutes.

A partir de 33 990€

33 990€, voilà le prix de base du Puma Gen-E avec la climatisation automatique, la recharge smartphone par induction, la caméra de recul mais pas les optiques à éclairage matriciel, ni les aides à la conduite de niveau 2 ou le système audio Bang & Olufsen. Il faut payer 36 490€ et basculer sur le niveau Premium pour bénéficier de ces équipements en plus des jantes de 18 pouces ou encore d’une sellerie mixte Sensico / Suédine noire avec surpiqûres grises.

C’est à la fois moins cher qu’un Peugeot E-2008 de 156 chevaux affiché à partir de 40 250€ ou qu’un Kona Electric de 156 chevaux (et batteries de 48 kWh) à 36 850€ et plus cher qu’un Citroën ë-C3 Aircross proposé à 29 500€ avec un équipement correct (finition You Pack Plus), limité certes à 113 chevaux et 300 km d’autonomie WLTP. La Renault 4 E-Tech, de son côté, doit s’afficher aux alentours des 30 000€ aussi mais avec des petites batteries de 40 kWh (ce sera sensiblement plus cher pour celles de 52 kWh). Quant au nouveau Mini Aceman, il démarre à 33 550€ avec seulement 38,5 kWh de capacité mais 184 chevaux (37 350€ pour 49,2 kWh et 218 chevaux).

Même si le Puma Gen-E devrait avoir droit au bonus écologique français contrairement à certains de ses concurrents (Hyundai, Mini, Kia, Honda…), ses prix n’impressionnent pas particulièrement au regard des prestations proposées sur le papier. La taille de son coffre devrait être son plus gros point fort.