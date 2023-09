EN BREF SUV urbain 100% électrique À partir de 35 900 €

Chez Fiat, la 500 est le modèle incontournable et cela fait des décennies que ça dure. Elle a tout connu ou presque. Ainsi, après avoir contribué au bonheur de la marque italienne notamment durant les années 50, c’est aussi elle a marqué le renouveau de la firme de Turin pendant les années 2000 et bien évidemment, elle a franchi le cap de l’électrification en 2020. Au cours de cette histoire, les dérivés ont été nombreux en particulier avec des versions SUV (500 X) ou même monospace (500 L).

dailymotion Essai video - Fiat 600e (2023) : une 500 XXL ?

Aujourd’hui, nouvelle étape puisque Fiat fait ressurgir une autre appellation historique, celle de la 600. Comme dans les années 50, il s’agit d’une sorte de grande sœur.

Sans aucune surprise, la filiation est évidente sur le plan esthétique. On reconnait la bouille classique de la 500e avec par exemple la forme des projecteurs, le dessin de feux ou l’allure générale, mais il existe aussi quelques particularités comme les ailes avant plus galbées, ou le rappel de l’appellation dans le prolongement des phares et sur les bas de caisse. L’ensemble n’est pas révolutionnaire c’est un fait mais tout cela dégage un vrai sex-appeal avec une bonhomie indéniable. Et pour renforcer ce côté jovial, le constructeur italien a décidé de bannir le gris de son nuancier de peintures. Place à la couleur !

Évidemment les mensurations sont bien différentes puisque cette 600 mesure 4,17 m de long. À titre de comparaison, c’est 54 cm de plus que la 500, mais aussi 9 cm de moins que la 500X, que cette 600 remplace. Cette Fiat 600 se positionne donc au cœur du segment des SUV urbains, qu’ils soient thermiques ou électriques.

Même tendance dans l’habitacle où on retrouve la planche de bord de la citadine avec beaucoup de rondeurs. L’instrumentation numérique mesure 7 pouces et 10,25 pouces pour l’écran multimédia. Les rangements sont très nombreux notamment au niveau de la console centrale dont un qui se referme grâce à un système magnétique. Un dispositif identique à celui du cousin le Jeep Avenger qui s’avère plutôt pratique. La présentation est agréable, mais la qualité des matériaux est un peu décevante avec beaucoup de plastiques durs, même sur le haut de la planche de bord.

Petite déception en revanche concernant les aspects pratiques. En raison de son gabarit restreint, la 600e offre une habitabilité réduite notamment pour l’espace aux jambes. Il en est de même pour le volume de chargement avec seulement 360 litres. Heureusement, un logement pour les câbles de recharge est prévu sous le coffre.