Chez Bentley on teste une version encore plus sportive de la Bentley Continental GT Speed

Marque anglaise du groupe Volkswagen, Bentley a dévoilé en 2024 sa nouvelle Bentley Continental GT Speed. il s'agit d'une belle bête dotée d’une motorisation V8 biturbo hybride rechargeable développant la puissance de 782 ch. L’auto peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteindre les 335 km/h, une vitesse limitée électroniquement par Bentley.

Toute cette puissance et les performances qui vont avec, ne suffisent sans doute pas à la marque anglaise. C’est ce qui ressort des photographies prises par nos chasseurs de scoop qui ont surpris une version améliorée. Outre le fait que le prototype affiche une belle couleur noire et des autocollants cachant la marque du modèle, cette auto affiche des éléments spécifiques jamais vus sur la voiture de série.

Un large aileron arrière pour plus d’appui

Ces éléments spéciaux sont nombreux, il s’agit de volets supplémentaires sur le bouclier avant ainsi qu'un aileron fixe qui occupe toute la largeur du modèle à l'arrière. Il existe une autre particularité, les sorties d'échappement. Sur cette auto, elles ne sont pas ovales (une de chaque côté) comme c'est habituellement le cas, mais sur cette version spéciale elles sont doubles de chaque côté et leur design est original.

Édition limitée pour une « GT Speed » plus performante

Cette nouvelle disposition des sorties d’échappement intrigue et pourrait vouloir dire que cette version modifiée de la Bentley Continental GT Speed pourrait être encore plus performante que la voiture qui est commercialisée actuellement. Modèle encore plus haut de gamme et exclusif que la GT Speed de série, cette version pourrait être proposée par Bentley en édition limitée et se nommer RS, c’est en tout cas ce qu’envisagent nos chasseurs de scoop.