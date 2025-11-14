Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bentley Continental Gt 3

La nouvelle Bentley Continental GT Supersports est une grosse rebelle thermique

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

12  

Alors qu’elle embarque normalement une motorisation hybride rechargeable, la Bentley Continental GT abandonne son moteur électrique et ses roues motrices avant sur sa version la plus radicale de tous les temps. Une véritable exception en ces temps où l’électrification devient incontournable !

La nouvelle Bentley Continental GT Supersports est une grosse rebelle thermique
Voici la version la plus extrême de la Bentley Continental GT.

La Bentley Continental GT telle qu’on la connaît actuellement a été lancée en 2017, d’abord avec un W12 biturbo puis un V8 biturbo. Elle a profondément changé en 2024, date à laquelle elle a reçu un gros restylage et surtout un tout nouveau groupe motopropulseur : au lieu du W12 définitivement supprimé, elle utilise désormais un V8 biturbo de 4,0 litres accouplé à un moteur électrique et alimenté par de grosses batteries de 19,8 kWh. Avec quelques 782 chevaux en puissance maximale, mais aussi 2 459 kg sur la balance.

L’inédite variante que vous pouvez admirer dans les images accompagnant cet article, elle, opte pour une motorisation et une philosophie très différente de celle des autres Continental GT. Elle conserve bien le V8 biturbo 4,0 litres (base qu’on trouve sur tous les gros modèles de luxe thermiques du groupe Volkswagen), dans une configuration à 666 chevaux et 800 Nm de couple. Mais elle fait l’impasse sur le moteur électrique normalement présent dans la boîte de vitesses et les batteries qui vont avec. Et c’est la première Continental GT propulsion de l’histoire !

Une brute de moins de deux tonnes

Beaucoup plus agressive que les autres Continental GT, cette nouvelle Supersports possède une carrosserie assez radicale qui développe même de l’appui aérodynamique (300 kg de déportance en plus par rapport à la Continental GT Speed). Disposant d’éléments de carrosserie en fibre de carbone et de jantes forgées de 22 pouces signées Manthey (oui ce préparateur Porsche…), elle possède des freins carbone-céramique et un échappement Akrapovic pour soigner la sonorité de son moteur.

A l'intérieur, il n'y a plus les sièges arrière.
A l'intérieur, il n'y a plus les sièges arrière.

Elle ne bénéficie pas d’une répartition des masses idéales (54:46), mais elle pèse « moins de deux tonnes » ce qui permettra d’améliorer sensiblement son agilité sur circuit. Elle pourra aussi disposer en option de Pirelli P-Zero Trofeo RS pour maximiser le grip. Et il sera possible d’abandonner certaines aides à la conduite pour limiter au maximum sa masse (alors que l’intérieur possède moins d’isolants que les autres versions). 

Seulement deux places à bord

Comme l’ancienne Continental GT Supersports, elle abandonne aussi les sièges arrière dans sa quête sportive. La présentation intérieure fait la part belle au carbone et au « Dinamica », même si les clients pourront probablement toujours personnaliser l’habitacle dans le moindre détail.

Notez les jantes forgées Manthey et l'échappement Akrapovic.
Notez les jantes forgées Manthey et l'échappement Akrapovic.

Pour l’instant, Bentley revendique un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes et une vitesse maximale d’au moins 310 km/h mais ces données pourraient changer, précise le constructeur anglais. 

Seulement 500 exemplaires seront conçus et on ne connaît pas le prix pour l’instant (qui sera certainement plus élevé que celui de la Continental GT Speed actuelle, déjà très largement au-dessus des 200 000€). Alors, peut-on transformer une telle péniche en vraie super-sportive ? On serait curieux de vérifier ça.

Photos (7)

Voir tout
12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bentley Continental Gt 3

Bentley Continental Gt 3

SPONSORISE

Actualité Bentley

Voir toute l'actu Bentley

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité