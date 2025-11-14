La nouvelle Bentley Continental GT Supersports est une grosse rebelle thermique

La Bentley Continental GT telle qu’on la connaît actuellement a été lancée en 2017, d’abord avec un W12 biturbo puis un V8 biturbo. Elle a profondément changé en 2024, date à laquelle elle a reçu un gros restylage et surtout un tout nouveau groupe motopropulseur : au lieu du W12 définitivement supprimé, elle utilise désormais un V8 biturbo de 4,0 litres accouplé à un moteur électrique et alimenté par de grosses batteries de 19,8 kWh. Avec quelques 782 chevaux en puissance maximale, mais aussi 2 459 kg sur la balance.

L’inédite variante que vous pouvez admirer dans les images accompagnant cet article, elle, opte pour une motorisation et une philosophie très différente de celle des autres Continental GT. Elle conserve bien le V8 biturbo 4,0 litres (base qu’on trouve sur tous les gros modèles de luxe thermiques du groupe Volkswagen), dans une configuration à 666 chevaux et 800 Nm de couple. Mais elle fait l’impasse sur le moteur électrique normalement présent dans la boîte de vitesses et les batteries qui vont avec. Et c’est la première Continental GT propulsion de l’histoire !

Une brute de moins de deux tonnes

Beaucoup plus agressive que les autres Continental GT, cette nouvelle Supersports possède une carrosserie assez radicale qui développe même de l’appui aérodynamique (300 kg de déportance en plus par rapport à la Continental GT Speed). Disposant d’éléments de carrosserie en fibre de carbone et de jantes forgées de 22 pouces signées Manthey (oui ce préparateur Porsche…), elle possède des freins carbone-céramique et un échappement Akrapovic pour soigner la sonorité de son moteur.

Elle ne bénéficie pas d’une répartition des masses idéales (54:46), mais elle pèse « moins de deux tonnes » ce qui permettra d’améliorer sensiblement son agilité sur circuit. Elle pourra aussi disposer en option de Pirelli P-Zero Trofeo RS pour maximiser le grip. Et il sera possible d’abandonner certaines aides à la conduite pour limiter au maximum sa masse (alors que l’intérieur possède moins d’isolants que les autres versions).

Seulement deux places à bord

Comme l’ancienne Continental GT Supersports, elle abandonne aussi les sièges arrière dans sa quête sportive. La présentation intérieure fait la part belle au carbone et au « Dinamica », même si les clients pourront probablement toujours personnaliser l’habitacle dans le moindre détail.

Pour l’instant, Bentley revendique un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes et une vitesse maximale d’au moins 310 km/h mais ces données pourraient changer, précise le constructeur anglais.

Seulement 500 exemplaires seront conçus et on ne connaît pas le prix pour l’instant (qui sera certainement plus élevé que celui de la Continental GT Speed actuelle, déjà très largement au-dessus des 200 000€). Alors, peut-on transformer une telle péniche en vraie super-sportive ? On serait curieux de vérifier ça.