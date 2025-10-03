Bentley va enlever le moteur électrique de sa Continental GT juste pour le fun

Chez Bentley, les voitures carburent désormais à l’énergie hybride rechargeable. Y compris la Continental GT, cette grosse 2 + 2 qui a troqué son W12 biturbo pour un V8 biturbo assisté d’un moteur électrique, avec 680 chevaux dans sa version de base et 782 chevaux dans sa déclinaison Speed.

Le moteur à douze cylindres n’a pas prévu de faire son retour sous le capot des Bentley mais la marque va revenir à une déclinaison exclusivement thermique sur la Continental GT : une déclinaison à la vocation extrême, qui va ressusciter l’appellation « Supersports » délaissée depuis 2017.

Pas de moteur électrique…

La marque de Crewe reste discrète pour l’instant au sujet de la fiche technique de cette nouvelle Continental GT Supersports, mais on sait donc déjà qu’elle abandonnera le moteur électrique et les lourdes batteries qui vont avec pour se concentrer uniquement sur son V8. On parle d’une puissance située aux environs des 650 chevaux.

…Et pas de roues avant motrices non plus !

Ce n’est pas tout : cette nouvelle Continental GT Supersports ferait aussi l’impasse sur les roues avant motrices, alors que toutes les autres Bentley de la gamme disposent d’une transmission intégrale. Outre le caractère de propulsion, cela permettrait à l’auto de peser environ 2 000 kg sur la balance au lieu de 2,5 tonnes pour la Continental GT Speed.

De quoi permettre à la lourde Anglaise de devenir réellement sportive ? Sa présentation officielle devrait suivre dans les jours à venir.