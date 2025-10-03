Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bentley Continental Gt 4

Bentley va enlever le moteur électrique de sa Continental GT juste pour le fun

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

8  

Disposant d’un surpuissant moteur hybride rechargeable, la Bentley Continental GT va devenir entièrement thermique dans sa nouvelle version extrême « Supersports ».

Bentley va enlever le moteur électrique de sa Continental GT juste pour le fun
Voici l'arrière de la nouvelle Bentley Continental GT Supersports, version extrême de la 2+2 luxueuse.

Chez Bentley, les voitures carburent désormais à l’énergie hybride rechargeable. Y compris la Continental GT, cette grosse 2 + 2 qui a troqué son W12 biturbo pour un V8 biturbo assisté d’un moteur électrique, avec 680 chevaux dans sa version de base et 782 chevaux dans sa déclinaison Speed.

Le moteur à douze cylindres n’a pas prévu de faire son retour sous le capot des Bentley mais la marque va revenir à une déclinaison exclusivement thermique sur la Continental GT : une déclinaison à la vocation extrême, qui va ressusciter l’appellation « Supersports » délaissée depuis 2017.

Pas de moteur électrique…

La marque de Crewe reste discrète pour l’instant au sujet de la fiche technique de cette nouvelle Continental GT Supersports, mais on sait donc déjà qu’elle abandonnera le moteur électrique et les lourdes batteries qui vont avec pour se concentrer uniquement sur son V8. On parle d’une puissance située aux environs des 650 chevaux.

…Et pas de roues avant motrices non plus !

Ce n’est pas tout : cette nouvelle Continental GT Supersports ferait aussi l’impasse sur les roues avant motrices, alors que toutes les autres Bentley de la gamme disposent d’une transmission intégrale. Outre le caractère de propulsion, cela permettrait à l’auto de peser environ 2 000 kg sur la balance au lieu de 2,5 tonnes pour la Continental GT Speed.

De quoi permettre à la lourde Anglaise de devenir réellement sportive ? Sa présentation officielle devrait suivre dans les jours à venir.

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bentley Continental Gt 4

Bentley Continental Gt 4

SPONSORISE

Actualité Bentley

Voir toute l'actu Bentley

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité