Des Bentley hybrides moins puissantes pour les "un peu moins riches"

Chez Bentley, le coupé 2+2 Continental GT et la grande berline Flying Spur utilisent désormais une motorisation hybride rechargeable très puissante au lieu de l’ancien W12 biturbo. Un groupe motopropulseur qui sort tout de même 782 chevaux en puissance maximale cumulée, soit quasiment autant que dans le Lamborghini Urus SE que nous essayions récemment (avec une technologie très proche).

La firme de Crewe ajoute une nouvelle motorisation moins puissante pour former son « entrée de gamme » et proposer des variantes moins chères de la Continental GT, de la Continental GTC et de la Flying Spur. Il s’agit en fait du même groupe motopropulseur, avec le V8 biturbo de 4,0 litres et un bloc électrique logé dans la boîte de vitesses à double embrayage), mais « dégonflé » à 680 chevaux.

Une vitesse maximale « limitée »

Ce moteur permet tout de même à la Continental GT d’expédier le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes (3,8 secondes pour le cabriolet), alors que l’autonomie maximale en conduite électrique atteint 85 km sur le coupé. La vitesse maximale se limite elle à 270 km/h, à comparer aux 335 km/h de la Speed de 782 chevaux. Sur la berline Flying Spur réglée un peu moins « sportive » que la Continental GT, le 0 à 100 km/h s’abat en 3,9 secondes.

Une grille assez voyante

Bentley offre par ailleurs une nouvelle finition Azure sur ces Continental et Flying Spur de 680 chevaux. Privilégiant le « bien être » des occupants du véhicule, elle ajoute aussi une calandre aux stries verticales qui rappelle un peu l’univers Mercedes-AMG.

Les prix français démarreront à 253 108€ pour la Continental GT (les autres modèles coûteront plus cher).