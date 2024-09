La puissance de la nouvelle Bentley Flying Spur peut-elle faire oublier le noble W12 ?

Bentley annonce sa limousine comme une nouvelle génération. Pourtant, un œil expert est nécessaire pour repérer les différences esthétiques. En revanche, les amateurs de la marque ne manqueront pas de noter la disparition du bloc W12, un moteur biturbo cubant 6 l de cylindrée, développant 635 ch, et se passant de la moindre hybridation.

La noblesse appartient au passé puisque ce W12 laisse sa place à un V8 hybride rechargeable de 782 ch, un moteur qui officie déjà sous le capot de la Continental GT Speed.

Grâce à son couple de 1 000 Nm, ce "Ultra Performance Hybrid" n’a aucun mal à mouvoir cette longue berline. Elle est ainsi capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,5 secondes. Quant à la machine électrique, la batterie de 25,9 kWh de capacité octroie jusqu’à 76 km d’autonomie et l’électromoteur développe 190 ch et 450 Nm de couple. Ce dernier est intégré à la boîte de vitesses à double embrayage qui compte huit rapports.

Comme à l’extérieur, l’intérieur n’évolue que très peu et conserve son écran central rotatif de 12,3 pouces qui possède deux autres faces. Le grand luxe se mêle à la technologie avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio atteignant jusqu’à 2 200 watts et 19 haut-parleurs. Il est aussi possible de stationner sa belle auto depuis son smartphone et elle profite bien sûr de mises à jour à distance.

Pour le moment, Bentley ne communique pas les tarifs de sa nouvelle Flying Spur. Toutefois, l’addition devrait tutoyer 300 000 €, sans option bien sûr.