On connaît les semi-finalistes des World Car Awards 2025

La période est aux prix dans le secteur automobile. Si le plus connu d’entre eux, celui de la voiture européenne de l’année, vient d’être attribué au duo Renault 5 E-Tech / Alpine A290, d’autres récompenses, telles que le Women World Car Award, viennent également de faire connaître tout ou partie de leur palmarès.

Traditionnellement, les World Car Awards, récompenses distribuées par un jury composé de plus d’une centaine de journalistes automobiles représentant 30 pays (votre serviteur étant l’un des 3 jurés français), sont dévoilés plus tardivement, lors du salon de New York. Les grands vainqueurs 2025 seront, ainsi, connus le 16 avril prochain. En attendant, la liste des potentiels gagnants vient de se resserrer.

World Car Of The Year

Dix modèles sont encore en lice dont, cela devient de plus en plus rare pour les récompenses automobiles, 7 sont thermiques et/ou hybrides. Les Européens, avec les Audi A5/S5, BMW X3 et Volkswagen Tiguan/Tayron font jeu égal avec les Japonais (Suzuki Swift, Toyota Camry et Toyota Land Cruiser). La dernière est une américaine pure souche puisqu’il s’agit de la Ford Mustang. Côté électriques, les Hyundai Inster/Casper Electric, Kia EV3 et Mini Cooper Electric sont encore en lice.

World Electric Vehicle

Depuis sa création, en 2022, ce prix a toujours été attribué au même véhicule que le World Car Award. Vu la prépondérance, pour l’édition 2025 de ce dernier, de modèles partiellement ou pas du tout électrifiés, ce pourrait ne pas être le cas cette année. Les premières sélections ont désigné les Hyundai Inster/Casper Electric, Kia EV3, Porsche Macan, Volkswagen ID. Buzz et Volvo EX90 comme semi-finalistes.

World Luxury Car

Ici, la notion de prix n’a que très peu d’importance. Ce sont d’abord les notions de technologie et de luxe qui prévalent. Ce segment de marché s’électrifiant rapidement, on trouve, dans le Top 5, trois autos 100 % électriques : Porsche Macan, Volkswagen ID. Buzz et Volvo EX90. Mais les Lexus GX et Porsche Panamera ont aussi des arguments.

World Performance Car

Ces trois dernières années, ce sont des électriques qui ont été couronnées. Mais, pour 2025, la Porsche Taycan Turbo GT est la seule représentante du genre. Et elle aura fort à faire pour convaincre face aux Bentley Continental GT Speed, BMW M5, Ford Mustang et Porsche 911 Carrera GTS.

World Urban Car

Des 12 prétendantes initiales à ce titre, ne demeurent aujourd’hui que les BYD Seagull/Dolphin Mini, Hyundai Inster/Casper Electric, Mini Cooper, Mini Cooper Electric et Suzuki Swift. Rappelons que la Citroën C3 a remporté cette récompense en 2023.

World Car Design

Pour cette catégorie, la liste des 5 semi-finalistes a été établie par des designers de renommée mondiale : Anja Bracht, Gert Hildebrand, Tom Matano, Victor Nacif et Shiro Nakamura. Charge, maintenant, au jury de faire son choix final parmi les Baojun Yunduo/Cloud/MG Windsor EV, Kia EV3, Mini Cooper, Toyota Land Cruiser et Volkswagen ID. Buzz.