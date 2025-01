La Renault 5 électrique élue voiture de l'année 2025 ! ( + réaction à chaud d'Arnaud Belloni directeur marketing Renault)

Renault reste donc invaincu dans l’élection de la voiture de l’année depuis deux ans. Après le Scénic E-Tech Electric victorieux l’année dernière, sa R5 E-Tech Electric vient en effet de remporter l’élection 2025 dans une cérémonie organisée sur le salon de Bruxelles que couvre actuellement la rédaction de Caradisiac.

Les 59 journalistes originaires de 22 pays de l’Union européenne ont élu la citadine française (partageant le titre avec l'Alpine A290 basée sur le même châssis) avec 353 points devant le Kia EV3 (291 points) et la Citroën C3/ë-C3 (215 points). Le Dacia Duster de troisième génération termine quatrième avec 171 points devant le Hyundai Inster (168 points), le Cupra Terramar (165 points) et l'Alfa Romeo Junior (136 points).

Pour Renault, c'est la quatorzième victoire dans l'histoire de cette élection qui existe depuis 1964. Pour Alpine qui partage la victoire (même si les jurés ont très probablement davantage considéré sa cousine plus abordable), c'est la seconde victoire après celle de l'A110 en 2019 à égalité avec le Jaguar i-Pace électrique.

Le choix du "coeur", qui n'annonce pas forcément un succès commercial

Les membres du jury ont donc craqué pour le design très fort de la nouvelle citadine électrique française, critiquée par ailleurs pour son habitabilité limitée et ses prix élevés dans l'absolu. Ce titre honorifique, très apprécié par les communicants des marques, n'est cependant pas un gage de succès commercial : le Scénic E-Tech Electric élu l'année dernière n'est pas particulièrement plébiscité par la clientèle européenne et tout le monde se demande si cette nouvelle R5 E-Tech Electric parviendra sérieusement à faire pencher le marché automobile européen vers cette technologie. En France, elle a réussi à terminer dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues de l'année 2024 malgré son arrivée tardive mais pour l'instant, ses volumes restent très loin de ceux de la Clio thermique.

Exclusif Caradisiac: la réaction d'Arnaud Belloni, directeur marketing Renault, quelques minutes après l'annonce des résultats: