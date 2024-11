On élit la voiture de l'année 2025 et vous ne serez peut-être pas d'accord avec nous

Comme chaque année, le jury de l’élection « Car of the Year » doit élire la meilleure nouveauté automobile du marché européen d’ici le 10 janvier 2025. Il ne reste plus que sept voitures en lice : la Renault 5 E-Tech Electric avec sa cousine Alpine A290, l’Alfa Romeo Junior, la Citroën C3 (et sa version électrique ë-C3), le Cupra Terramar, le Dacia Duster, le Hyundai Inster et le Kia EV3.

Sur le papier, la quasi-totalité de ces modèles ont leur chance : proposé en électrique et en thermique, l’Alfa Romeo Junior marque le retour du constructeur italien sur le terrain des voitures urbaines et sa proposition ne manque pas de qualités objectives et subjectives. Best-seller annoncé, le Dacia Duster tient une grosse cote. Le Kia EV3 propose lui aussi une formule intéressante dans son genre avec ses batteries énormes installés dans un châssis compact. Malgré l’absence du bonus écologique français, le Hyundai Inster ne manque pas de gueule dans la catégorie des petites autos électriques de ville. La Renault 5 électrique a été acclamée pour son design très marquant (mais elle coûte cher !) et la Citroën C3 saluée pour ses tarifs serrés.

La rédaction a voté

Voilà donc les votes de la rédaction de Caradisiac sur les sept prétendantes restantes :

Michel Holtz : Cupra Terramar

Julien Bertaux : Citroën C3

Alain Dalbera : Dacia Duster

Pierre-Olivier Marie : Citroën C3

Olivier Pagès : Citroën C3

Stéphane Schlesinger : Dacia Duster

Manuel Calliot : Dacia Duster

Lionel Bret : Dacia Duster

Alexandre Bataille : Kia EV3

Alan Froli : Kia EV3

Claude Barreau : Citroën C3

Cédric Pinatel : Citroën C3

La Renault 5 E-Tech Electric écartée à cause de ses prix objectivement élitistes, c'est donc la Citroën C3 qui arrive en tête (d'une voix devant le Dacia Duster) dans les votes de notre rédaction, d’une courte tête devant le Dacia Duster. Un choix qui sera à coup sûr critiqué dans la colonne des commentaires de Caradisiac, la nouvelle citadine de la marque aux chevrons ayant souffert de bugs de jeunesse sur certains exemplaires livrés aux clients depuis son lancement comme cela a été rapporté par certains de nos lecteurs. On imagine cependant que ces bugs vont être vite corrigés et le simple fait de proposer une citadine à un prix sensiblement plus bas que celui de ses concurrentes (14 990€ en version de base à l’équipement passable et 17 500€ avec un bon niveau d’équipement le tout pour 100 chevaux essence) nous paraît déterminant dans ce choix. Évidemment, on espère que les gros problèmes de fiabilité des précédents moteurs essence PureTech appartiennent au passé. Dans le cas inverse, notre choix pourrait vite paraître ridicule.

Et vous ?

Notez que l’année dernière, on avait désigné le Renault Scénic E-Tech comme voiture de l’année et c’est effectivement ce modèle qui a été élu quelques jours plus tard. Nous tromperons-nous cette fois ? Réponse le 10 janvier et en attendant, vous pouvez vous aussi voter pour « votre » voiture de l’année dans le sondage ci-dessous.