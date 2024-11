Voici les sept finalistes au titre de Voiture de l'année 2025

Chaque année depuis 1964, un jury composé de journalistes européens élit la Car of the Year. Pour le cru 2025, 42 modèles figuraient sur la liste, ils ne sont désormais plus que sept à prétendre à ce titre honorifique.

Voici la liste des sept finalistes :

Qui remportera cette épreuve ? Il est encore trop tôt pour le savoir. L’année dernière, le Renault Scénic E-Tech a remporté la palme, il est alors peu probable que la marque au losange finisse à nouveau en tête. Toutefois, Fiat a remporté le titre deux fois consécutivement en 1995 et 1996 avec les Punto et Bravo, mais ce n'est arrivé qu'une seule fois.

De par ses prix serrés et ses prestations, la Citroën C3 a clairement ses chances, de même que le Kia EV3 qui dispose d’une autonomie imbattable sur le segment. À noter que la marque coréenne a remporté ce titre en 2022 avec la EV6.

Les 60 jurés ont huit semaines pour tester ces voitures, et un comparatif est aussi prévu au centre d’essais de Mettet en Belgique. Chaque jury peut distribuer 25 points, mais 10 points maximum pour un seul modèle, tout en votant pour cinq des sept finalistes.

La Voiture de l’année 2025 sera révélée le 10 janvier prochain lors du salon de Bruxelles.