Quelle sera la voiture de l'année 2025 ?

C’est donc le Renault Scénic E-Tech Electric qui a été élu « Car of The Year 2024 » au début de l’année (avec une remise des prix organisée dans le salon de Genève désormais disparu). Il a succédé au Jeep Avenger, qui prenait lui-même la suite du Kia EV6.

Quel sera son successeur ? Il reste encore un peu plus de six mois pour le savoir mais on connaît déjà la liste préliminaire des voitures retenues par le jury pour concourir dans l’élection. Elle prend en compte la plupart des nouveautés présentées lors des derniers mois. La voici :

-Alfa Romeo Junior

-Audi Q6 e-tron

-BMW X2/iX2

-BYD Seal U

-Citroën C3/ë-C3

-Citroën C3 Aircross

-Cupra Tavascan

-Cupra Terramar

-Dacia Duster

-Fiat Grande Panda

-Ford Explorer

-Ford Tourneo Courier

-Hyundai Inster

-Hyundai Santa Fe

-KGM Torres (ex SsanYong)

-Kia EV3

-Lexus LBX

-Maserati GranTurismo

-Maserati Grecale

-Mazda CX-80

-MG3

-MG Cyberster

-Mini Cooper SE

-Mini Countryman

-Opel Grandland

-Opel Frontera

-Polestar 3

-Polestar 4

-Porsche Macan

-Renault 5

-Renault Symbioz

-Renault Rafale

-Skoda Superb

-Skoda Kodiaq

-Smart #3

-Suzuki Swift

-Toyota Land Cruiser

-Volkswagen Passat

-Volkswagen Tiguan

-Volvo EX90

-Xpeng G6

Grosse cote pour la Renault 5 E-tech, la Fiat Grande Panda et la Suzuki Swift ?

Comme d’habitude, on imagine que le jury privilégiera les modèles marquant une petite rupture avec les précédents véhicules de leurs marques respectives, surtout ceux qui affichent des qualités intéressantes en plus d’un style fort. Sans connaître pour l’instant l’étendue des qualités de ces modèles faute d’avoir pu tous les, j’aurais tendance à miser sur la Renault 5 E-Tech Electric, la Citroën C3, la Fiat Grande Panda ou même pourquoi pas la dernière Suzuki Swift qui a été saluée pour ses prestations. Ou l’incontournable Dacia Duster, évidemment.

Rendez-vous d’ici la fin de l’hiver prochain pour connaître le grand gagnant.