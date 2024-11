En panne, la nouvelle Citroën C3 électrique sème la panique à Pertuis

Même si Citroën a retardé les livraisons de sa nouvelle C3 et ë-C3 électrique, cela n’empêche malheureusement pas la citadine française de connaître des petits problèmes de jeunesse comme ont pu le rapporter notamment un lecteur de Caradisiac, victime de soucis notamment au niveau du combiné d’instrumentation ou de commandes importantes comme les clignotants.

Ce n’est certainement pas le propriétaire de cette ë-C3 blanche, prise en photo dans un rond-point à Pertuis dans le Vaucluse qui dira le contraire. Comme le rapportent les journalistes de La Provence, sa citadine est tout simplement tombée en panne au milieu de la circulation sans vouloir redémarrer. Elle possédait alors plus de 50% de charge de sa batterie mais n’a pas voulu repartir après avoir « calé ». Il a finalement fallu attendre plus d’une demi-heure pour qu’elle accepte enfin de se remettre en route, libérant enfin la voie et mettant fin aux bouchons.

Des problèmes logiciel

Handicapée par des problèmes de logiciel, la nouvelle Citroën C3 n’en a peut-être pas encore fini avec les ajustements pour mettre fin à ces petits bugs. Il faudra en tout cas régler ça très vite car au moment où Stellantis cherche à se défaire d’une mauvaise image sur des problèmes de qualité et de fiabilité (notamment en raison du scandale Puretech), ce genre de fait divers tombe mal…