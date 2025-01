La Renault 5 électrique court après la Peugeot E-208 mais Tesla reste loin devant

Malgré une baisse mondiale de ses ventes, Tesla continue d’afficher de très beaux chiffres sur le marché automobile français. En 2024, son Model Y s’est écoulé à 28 577 unités d’après les chiffres dévoilés par PFA il y a quelques heures. De quoi surclasser largement la seconde meilleure vente chez les autos dépourvues de moteurs thermiques, la Peugeot E-208 immatriculée en 23 602 exemplaires (bien aidée par le leasing social).

Derrière, la discrète Renault Mégane E-Tech Electric monte sur le podium avec 16 800 exemplaires vendus, devant la Fiat 500e (16 153 unités), la Tesla Model 3 (11 613 unités) et la Renault Twingo E-Tech en toute fin de carrière (11 299 unités).

La Renault 5 E-Tech progresse

Commercialisée depuis la rentrée, la toute nouvelle Renault 5 E-Tech Electric se retrouve 7ème du classement avec 9 973 exemplaires immatriculés (y compris évidemment les véhicules de démonstration). Elle devance ainsi le Scénic E-Tech Electric et ses 8 953 exemplaires, le Peugeot E-2008 et ses 8 944 exemplaires et le BMW iX1 et ses 8 940 unités écoulées.

Et la Citroën ë-C3 ? Elle n’apparaît tout simplement pas dans le top 10 des meilleures ventes de voitures électriques en 2024 en France et se contente de 8 252 ventes, sachant que la C3 thermique de cette nouvelle génération s’est elle écoulée à 9 810 unités. Les livraisons ont-elles été bloquées ou ralenties en raison des petits bugs de jeunesse du modèle ?

Tout le monde se demande quel niveau de vente la Renault 5 et la Citroën ë-C3 seront capables d’atteindre en cette nouvelle année 2025. Ce sont en principe ces modèles-là qui doivent permettre à cette technologie de progresser sensiblement sur le marché neuf. A titre de comparaison, la Clio thermique a trouvé 91 435 clients en 2024.