Une affaire Takata qui n'en finit pas et un road trip en R4 qui s'est arrêté trop vite

Airbag Takata : est-ce que tu le changes pour les vacances ?

La question se pose sur un air de David et Jonathan, mais elle est plus que sérieuse pour des centaines de milliers de conducteurs : pourront-ils faire changer leur airbag Takata défectueux avant de prendre l'autoroute des vacances ? Tout dépend de la région ou ils vont tenter de faire réparer leur auto, et de la marque de la voiture. Si en île de France, c'est parfois la panique, avec des délais qui peuvent atteindre quatre mois, donc après la pause estivale. En revanche, dans la région Centre, personne ne cède à la panique, et l'attente sera, au maximum dans une dizaine de jours. De la même manière, dans le Calvados, les délais avoisinent désormais les quinze jours.

Retrouvez toute l'enquête concernant ces prises en charge.

2 000 km en R4 E-tech, ou presque

Ils sont partis confiants et plein d'entrain, mais ils ont fini à pied. En programmant leur essai longue durée, Olvier Pagès et Alain Daldem ont bien songé que le fait de relier Lisbonne à Paris, soit près de 2 000 km en R4 E-Tech allait leur réserver quelques surpises. Et surtout de longues heures de recharge. Mais c'était sans compter sur une crevaison, un pneu éventré, un vendredi soir, à l'heure de la fermeture des garages, sitôt abordé la France. Une monte non disponible avant quelques jours, et le road trip s'est terminé sans R4.

Retrouvez en détail l'épique voyage à bord de la R4.

Familiales Dacia : le cruel choix

Entre Bigster, Duster et Jogger, le coeur d'Alexandre Bataille balance. Alors il s'en est allé comparer ces trois Dacia, en se mettant dans la peau d'une famille à la recherche de sa nouvelle auto. Et si, sans surprise, le Bigster dernier né l'emporte dans ce comparatif, le Jogger, plus discret, monte sur la deuxième marche du podium. Même si c'est le plus ancien de la bande, il a pour lui son prix serré, ses 7 places et son côté pratique.

Retrouvez l'intégralité de ce comparatif

Eddy Clio, le roi de la photo

Cette semaine, Brad Pitt, à l'occasion de la sortie du film F1, a eu droit à plusieurs articles. Eddy Clio fait beaucoup mieux, puisqu'il aura droit, quant à lui,i à une longue série qui va s'égrainer tout au long de l'été. Photographe et cinéaste de Caradisiac, il a animé, pendant plusieurs années, la rubrique "la photo du jour". Alors, tout au long de la période estivale, il va se confier aux membres de la rédaction pour décrypter et commenter quelques-unes de ses 2 200 photos publiées entre 2006 et 2017. La première des histoires (et des photos) de l'oncle Eddy concerne une Ferrari F430 et son mystérieux propriétaire.

Découvrez le premier épisode de la série "dans le regard d'Eddy Clio".