La Ferrari de Jean Todt piégée à Paris - "Dans le regard d’Eddy Clio" par Claude Barreau

Pendant plus de 10 ans, soit du 24 janvier 2006 au 29 septembre 2017, Eddy Clio, son Canon en bandoulière, a arpenté les rues de Paris nuit et jour à la recherche de voitures d'exception. Au total, plus de 2200 photos ont été mises en ligne dans la rubrique "La photo du jour ". Cette que nous vous présentons aujourd'hui est triplement intéressante : elle est de belle facture, elle appartient à une personnalité du monde de l'automobile et elle a une histoire étonnante.

Une Ferrari F430 légèrement customisée

Pour qu’un cliché de voiture attire notre regard, il faut avant toute chose que l’auto nous plaise. Et sur la photo d’Eddy Clio de mai 2006, c’est bien sûr d’abord cette Ferrari F430 qui nous apparaît très séduisante dans cette robe bleue traversée par une bande blanche, hébergeant un V8 de 490 chevaux. La photo d'Eddy pris au raz du sol souligne l'horizontalité de la Ferrari. Elle est comme alongée au sol.

Et à partir de cette photo, Eddy va nous raconter une histoire singulière, en nous affirmant que cette Ferrari appartient à Jean Todt que le constructeur italien lui avait offert. En 2006, Jean Todt est directeur général de Ferrari et directeur de la Scuderia Ferrari (le 1er janvier 2008, il quittera ses fonctions de patron de la Scuderia). A priori donc, Jean Todt roule avec n’importe quelle Ferrari. Pourtant Eddy écrit : "Elle a été livrée par la firme de Maranello à Jean Todt, en remerciement de ses bons et loyaux services". Comment le sait-il ?*

Plusieurs questions se posent : que faisait Eddy 5 rue Clément Marot dans le 8e arrondissement ce jour-là ? Comment Eddy a-t-il pu savoir que cette auto était celle de Jean Todt ? Autre mystère : Eddy écrit « En plus du petit mot très amical présent sur le capot, nous pouvons distinguer quelques petites variantes si on la compare au modèle de série. Les jantes sont chromées, quelques touches de carbone supplémentaires font leur apparition et une peinture bleue avec bandes blanches habille la belle italienne ». Mais qu’était-il écrit sur cette carte ? Etait-ce sa carte de visite ? Pourquoi ne l'a-t-il pas précisé dans son article de l'époque?

19 ans plus tard, Eddy se souvient et nous éclaire

Caradisiac : Comment est née la rubrique "La photo du jour" ?

Eddy Clio : "C'est vrai que pendant des années, j'ai photographié des milliers de voitures. Parfois même la nuit. Je restais des heures devant les palaces en attendant qu'une supercar arrive. ça m'a permis de me faire des amis disons très riches. Personne ne savait à Caradisiac que je faisais ça, sauf ma femme qui râlait parfois un peu. Et un jour, Cédric Bannel, le fondateur de Caradisiac a découvert ma collection de photos et c'est ainsi qu'est née la rubrique La photo du jour".

Caradisiac : Te souviens-tu de cette photo de la F430 de Jean Todt ?

Eddy Clio : "Je savais que Jean Todt habitait dans cette rue du 8e arrondissement de Paris. Du coup, ça m'arrivait d'aller planquer là-bas. Et un matin, je suis tombé sur cette magnifique F430. En plus, elle était immatriculée à Saint-Marin, comme toutes les autos de l'ex-patron de Ferrari. Quand à la carte de visite qui se trouvait sur le pare-brise, j'avoue que je n'en ai plus souvenir".

A vous de choisir

A votre tour, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont vos photos préférées dans la rubrique "La photo du jour".