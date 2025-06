Comment faire remplacer son airbag Takata avant les vacances? Le test Caradisiac

Ce sont 1,7 million de voitures qui sont désormais concernées en France par le "stop drive" décidé par les autorités françaises dans le cadre de l'affaire Takata, ces airbags dont le système de déploiement peut devenir trop puissant - et donc mortel - avec le temps. 150 modèles, fabriqués par 30 constructeurs différents (liste complète ici), sont susceptibles d'être rappelés au garage pour une opération qui, si elle est assez simple techniquement et dure généralement moins de 2 heures, présente l'inconvénient de devoir être pratiquée à la veille des départs en vacances. Il en résulte dans certains cas de véritables difficultés à obtenir un rendez-vous rapidement.

Pour autant, tous les territoires et toutes les marques ne logent pas leurs clients à la même enseigne, et on parlera plutôt de "cas par cas". Ce que les journalistes de Caradisiac ont pu constater en contactant des ateliers de concessions et de petits garages de façon anonyme, en se faisant passer pour des clients inquiets de savoir s'il y aurait une place pour leur voiture rapidement. À Dreux (28), la concession Citroën contactée fait état de "pas mal d'appels depuis un certain temps", mais propose un rendez-vous dès le lendemain (ce jeudi, donc). À l’inverse, un agent de la même marque situé dans une ville moyenne des Yvelines (78) n'a aucune disponibilité avant octobre, voire novembre : "on est un petit garage, il faut aller voir de grosses concessions", assure la personne chargée de l'accueil téléphonique. Précisons que Citroën a bien mis en place un système d'information téléphonique, mais celui-ci était manifestement en surchauffe aujourd'hui : après 32 minutes à écouter les quatre saisons de Vivaldi entrecoupées de messages invitant à patienter, votre serviteur a préféré jeter l'éponge : mieux vaut appeler les garages directement.

Dans cette autre ville des Yvelines, la concession Volkswagen fait valoir que l'affaire des airbags dure déjà depuis plusieurs semaines, mais propose tout de même un rendez-vous au 21 juillet. On pouvait s'attendre à pire, d'autant que VW fait partie des marques les plus touchées avec 21 véhicules équipés en Takata identifiés comme défectueux.

" C'est la folie depuis ce matin "

À Versailles, surprise : la concession Toyota répond qu'elle n'a pas de rendez-vous avant fin août, mais que la Yaris utilisée comme "cobaye" a déjà eu son airbag remplacé il y a 10 ans : "contrairement à la concurrence, on est à fond sur le sujet depuis longtemps. La preuve." Ce que confirme cet autre concessionnaire Toyota d'Eure-et-Loir, qui parle même de non-sujet : "votre voiture, on pouvait vous la prendre dès la fin de la semaine, on traite tout au fil de l'eau depuis des années et on n'a aucun problème même s'il est vrai que le téléphone sonne beaucoup ces derniers jours." Idem dans cette concession BMW des Yvelines, chez qui "c'est la folie depuis ce matin..." et qui propose pour le moment des rendez-vous à 2 semaines.

Du côté de l’ouest de la France, les délais font le grand écart. Même si cette concession Honda dans le Calvados précise avoir « beaucoup d’appels depuis ce matin ». La commande de la pièce nécessite environ 48 heures et le rendez-vous n’est certainement pas un souci : « Puisque les clients ne peuvent pas rouler avec leur voiture, nous calons la voiture entre deux rendez-vous. L’intervention ne dure environ 45 minutes pour un airbag ». Une attention particulièrement agréable !

Des délais qui vont s'allonger

En revanche, le son de cloche n’est clairement pas le même dans cet agent Citroën du même département : « l’intervention ne pourra se faire avant septembre et je vous conseille de prendre rapidement rendez-vous, car ce délai va s’allonger ». En ce qui concerne une éventuelle voiture de courtoisie, on nous fait comprendre qu’il est inutile d’espérer.

Pour la concession Toyota de Caen, le délai est de deux semaines puisque le rendez-vous en atelier n’est possible qu’à partir du 10 juillet. La concession de Mercedes de Rennes ne peut faire mieux : « à partir du 16 juillet ». À quelques kilomètres de là, chez Volkswagen, on essaie de rassurer le client au mieux en évoquant une « intervention d’une heure environ ». Seulement, il faut patienter 15 jours avant une prise en charge. Chez ce réparateur Audi de la Manche, un « délai d’un mois est à envisager ».

Bref, il apparaît que certaines marques sont plus à la pointe que d'autres, mais que même chez les retardataires on observe de grands écarts selon l'établissement considéré. Tout dépend essentiellement de la taille de l'atelier. Plus votre départ en vacances est proche, et plus vous aurez intérêt miser une grosse concession, quitte parfois à vous rendre dans un département voisin où la thrombose sera moindre.

Dans le Val de Loire, on reste calme

Au téléphone, l’interlocuteur de ce garage Citroën de Chinon est détendu. « On a fait des stocks d’airbags, et les rendez-vous pour les changer s’étalent sur 10 jours, maximum ». En Indre-et-Loire, sauf les juillettistes déjà dans les starting-blocks des vacances, tous ceux qui sont concernés par l’affaire Takata devraient donc partir à la plage avec un coussin d’air tout neuf.

Les chevrons s’organisent à Chinon comme à Tours dont le concessionnaire a dédié une personne à plein temps pour répondre à la demande au téléphone. Chez Toyota, à Chambray-lès-Tours, comme chez Volkswagen, à Saint-Avertin, on s’affole encore moins. Une dizaine d’appels depuis le début de l’injonction gouvernementale du 23 juin pour le premier, et une vingtaine pour le second permettent de gérer correctement les prises de rendez-vous. « Ceux qui ont acheté leur auto chez nous, qui l'ont conservé et qui sont concernés, ont tous reçu un courrier » rassure la personne chargée de recueillir les doléances des clients chez VW.

"Et pour tous ceux qui n’ont pas été prévenus et qui veulent savoir si leur auto est suspecte, on vérifie et on les rappelle dans l’heure ». Les plus pressés peuvent même glisser leur numéro de châssis sur le site dédié pour savoir si leur Volkswagen figure sur la liste.

Reste l’épineux problème de la voiture de courtoisie obligatoirement prêtée pendant le changement d’airbag. Dans tous les réseaux contactés, le problème n’en est pas un. « L’opération dure une demi-heure seulement et on fait patienter les gens en leur offrant un café ». Aussi gratuit que le rappel.