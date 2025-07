Canicule: les conseils anti-coup de chaud

Faites le niveau du liquide de refroidissement

Quand il est question de fortes chaleurs, c'est évidemment le premier conseil en matière d'entretien. Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement, faites l'appoint si nécessaire et pensez à en acheter pour en avoir à portée de mains, surtout si vous avez un long trajet prévu. Profitez-en pour faire les autres niveaux. Contrôlez aussi l'état et la pression de vos pneumatiques. Et ayez à l’esprit que les batteries 12V abhorrent les coups de chaleur : chaque année, le bilan des sociétés d'assistance nous rappelle que c’est l’été, plus que l’hiver, que l’on observe le plus de défaillances de cet organe vital.

Arrêtez-vous pour faire souffler la mécanique

Avec ces fortes chaleurs, le premier risque mécanique est la surchauffe. Si l'aiguille de la température du moteur s'envole, arrêtez-vous pour laisser refroidir le moteur, en levant le capot. Faites de même si vous avez beaucoup sollicité les freins.

On rappelle d'ailleurs que les sociétés d'assistance enregistrent à chaque canicule des pics d'activité. Il est temps de regarder quel type d'assistance vous avez avec votre assurance !

Ouvrez d'abord les fenêtres

Si vous retrouvez une auto transformée en sauna, commencez par l'aérer naturellement en ouvrant les portes, puis les fenêtres lorsque vous commencez à conduire. Cela fera déjà gagner quelques degrés. Et si vous avez une voiture dotée de 4 vitres électriques, commencez par baisser celle de l’arrière droit de façon à créer un courant d’air qui viendra directement vous caresser l’arrière de la tête. Fermez les fenêtres quand l'allure augmente, car cela fait augmenter les consommations.

Ne baissez pas trop la température de la clim

Pour faciliter le travail de la climatisation, ne l’allumez pas immédiatement alors que l’habitacle est surchauffé. Commencez par rouler fenêtres ouvertes de façon à faire baisser la température à bord. D’autre part, il est recommandé d'avoir un écart entre la température de la clim et celle de l'extérieur de 5 à 10°, afin d'éviter un choc thermique. Celui-ci peut d'ailleurs faire éclater le pare-brise s'il a un impact. Il est bon de ne pas descendre en dessous de 24°. Il faut éviter de diriger l'air froid vers le visage et le torse. Idéalement, coupez la clim 5 à 10 minutes avant d'arriver à bon port.

Buvez régulièrement

Pensez évidemment à prendre de l'eau, que vous aurez mise au frais avant de partir. Il faut boire régulièrement, en petite quantité pour éviter une déshydratation, qui entraine de la fatigue. Côté nourriture, les fruits, sources d'eau et de vitamines, seront vos meilleurs alliés. Si vous préférez les biscuits, prenez des gâteaux secs à base de céréales, sans la partie en chocolat qui va fondre !

Adaptez vos horaires

Si vous le pouvez, décalez vos horaires de trajet, en roulant plus tôt ou plus tard, afin d'éviter le pic de chaleur en cours de journée. Prenez la route en étant reposé et après avoir mangé une petite collation. Une fois au volant, pensez aux pauses, toutes les deux heures. Le mieux est évidemment de trouver de l'ombre. Pendant les arrêts, ne laissez pas des passagers ou animaux dans le véhicule.

Habillez-vous léger

Le mieux est de privilégier les habits en coton, plutôt qu'en matière synthétique. Pensez aussi aux lunettes de soleil et au chapeau ou à la casquette. Même à bord d'un véhicule, un peu de crème solaire sur les avant-bras exposés n'est pas de trop.

Équipez-vous

Un petit tour en centre-auto s'impose si vous n'avez rien prévu. Pour éviter la surchauffe dans l'habitacle lorsque votre véhicule est stationné, prenez des pare-soleil. Une petite glacière permettra de garder les boissons et les fruits au frais. Un brumisateur glissé dans la boîte à gants vous apportera une fraîcheur express. Côté garage, en plus de l'entretien courant, notamment de la climatisation, pensez à faire teinter (dans le respect des réglementations) vos vitres.