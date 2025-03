L'assistance panne automobile ne connaît (hélas) pas la crise

Toujours très intéressant, ce bilan annuel des sociétés d’assistance automobile, pour ce qu’il dit de la réalité du parc roulant en France. Un parc qui vieillit, avec un âge moyen de 11 ans pour les véhicules particuliers, ce qui suppose un risque accru de pannes, mais aussi un parc qui évolue en s’électrifiant, ce qui diversifie aussi les sources de défaillances.

"A noter qu’avec l’émergence des véhicules électriques (1,3 million fin 2024), les pannes et situations d’assistance évoluent. Certaines pannes disparaissent avec les véhicules électriques telles que les problématiques d’embrayage, de carburation injection ou encore d’échappement", commente l’Union des Assisteurs. "En revanche les pannes technologiques sont plus élevées que sur les véhicules thermiques avec de nouvelles situations comme les problèmes de charge des véhicules."

Quelques 8,13 millions de dossiers d’assistance panne automobile ont été ouverts en 2024, chiffre qui traduit une hausse de 4% par rapport à 2023. "Au vieillissement du parc auto s’ajoutent un déficit d’entretien des véhicules, l’absence de roues de secours dans de nombreux véhicules, de nouvelles motorisations… autant de facteurs qui impactent le nombre de demandes d’assistance à la hausse", ajoute l’UA. Et l’organisme de pointer "les tensions de main d’oeuvre dans les garages et l’approvisionnement des pièces de rechange [qui] pèsent sur l’écosystème automobile et augmentent les délais de réparation, d’immobilisation des véhicules et les délais de résolution des dossiers."

On relève au passage que le système d’alerte embarquée eCall, fourni d’office sur toutes les voitures neuves depuis mars 2018, est de plus en plus mis en œuvre avec 371 000 alertes émises en 2024…dont 5% ont nécessité l’intervention des services d’urgence, de qui permet aux sociétés d’assistance de se focaliser sur leurs missions de secours.

Une question pour terminer : savez-vous quelle est la défaillance la plus fréquente l’été ? Il s’agit de la batterie, qui souffre moins par temps froid que lors des épisodes de forte chaleur, et représente un tiers des interventions d’Inter Mutuelle Assistance. Faites là donc vérifier avant les grands départs en vacances, et au moindre doute remplacez-là.