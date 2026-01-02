Pour l’instant, la voiture autonome sans volant ni conducteur de Testa a un volant et un conducteur

Tesla n’a plus lancé de vraie nouveauté sur le marché depuis son Cybertruck, ce pick-up lancé en 2023 dont les chiffres de vente n’ont rien à voir avec les objectifs initiaux. Alors que le Model Y et la Model 3 continuent leur carrière en vieillissant, tous les espoirs du constructeur américain reposent désormais sur le Cybercab.

Le Cybercab, c’est cette fameuse voiture à conduite 100 % autonome, capable d’embarquer deux passagers et dépourvue de volant. Une auto qui devrait arriver d’ici l’année 2027 au plus tard, si les promesses d’Elon Musk sont respectées.

Pour l’instant, le Cybercab a un volant

Mais comme vous pouvez le voir dans les publications circulant sur internet et montrant des prototypes du Cybercab testés dans la circulation, on reste encore loin de la voiture autonome prête pour le marché.

Les prototypes en question arborent des lignes très proches du concept-car montré à la fin de l’année 2024 mais pour l’instant, ils possèdent un volant et un opérateur humain installé sur le siège de gauche ! Certes, rien ne dit qu’ils ont à « conduire » en permanence la voiture et ce mode opératoire leur permet sans doute de pouvoir intervenir en cas de problème.

A quand la véritable conduite 100 % autonome ?

Toujours interdit en Europe, le système « Full Self Driving » disponible depuis longtemps aux Etats-Unis permet déjà aux Tesla de se conduire toutes seules dans de nombreuses situations de conduite. Pour l’instant, ce système nécessite légalement la présence d’un conducteur derrière le volant et ne décharge pas ce dernier de ses responsabilités. Quand nous l’avons essayé brièvement à Las Vegas en janvier dernier sur un Cybertruck, nous avons expérimenté une petite erreur ayant nécessité une intervention au volant.

Toute la question est donc de savoir si Tesla va réellement parvenir à homologuer ce système en version 100 % autonome pour le commerce d’ici 2027 aux Etats-Unis et surtout, s’il sera également validé par les instances réglementaires européennes.