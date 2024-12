Le Tesla Cybertruck semble déjà passé de mode

Peu après la présentation du Tesla Cybertruck dans sa version conceptuelle à la fin de l’année 2019, Elon Musk affirmait que le nouveau pick-up électrique comptait plus d’un million de pré-réservations. Dès les premiers mois de sa commercialisation, pourtant, on constatait que la demande réelle n’avait en fait rien à voir avec ces niveaux.

Ce que confirment les chiffres rapportés notamment par le spécialiste Troy Teslike, estimant la production totale du Cybertruck à 30 582 exemplaires entre le lancement de sa production à la fin de l’année dernière jusqu’à la fin du troisième trimestre 2024. Un chiffre très loin des niveaux prévus initialement, qui tablaient plutôt sur une production largement au-dessus des 100 000 exemplaires par an. Pire, Troy Teslike estimait qu’il restait 9 067 exemplaires invendus à la fin du troisième trimestre 2024 parmi ces 30 582 exemplaires produits. En d’autres termes, il y aurait moins de demande que d’offre pour le pick-up électrique.

Vivement l’arrivée des versions de base

Comme le rapportent notamment les journalistes d’Autopian, il y aurait aussi eu une forte chute de la demande sur le marché des Cybertruck d’occasion ces dernières semaines. Fini le temps où les premiers acquéreurs arrivaient à revendre leurs exemplaires à des prix très supérieurs, le modèle aurait retrouvé des tarifs « normaux » et certains clients n’arriveraient même plus à trouver des acheteurs.

Rappelons que pour l’instant, le Cybertruck n’est proposé à la vente qu’en version « All Wheel Drive » de milieu de gamme à 74 490 dollars et en variante Cyberbeast haut de gamme à 94 490 dollars. La version de base, promise à 60 990 dollars, doit arriver l’année prochaine et permettra probablement au modèle de toucher plus de clients. Il se vend d’ailleurs bien mieux que ses rivaux sur le créneau des pick-up électriques aux Etats-Unis mais clairement, l’époque où le Cybertruck faisait office d’icône que tout le monde rêvait de posséder est révolue. Peut-être que, comme l’avait prédit le patron de Ford, tout le monde s’est déjà lassé de le voir…