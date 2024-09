La "hype" du Tesla Cybertruck, c'est fini

Tout le monde se souvient de la présentation officielle du Tesla Cybertruck à la fin de l’année 2019. On découvrait alors un engin au design complètement dingue, fabriqué avec une carrosserie en acier inoxydable laminé censée garantir sa robustesse, capable de battre une Porsche 911 en ligne droite tout en promettant des capacités utilitaires imbattables.

En ce temps-là, tout le monde voulait son Cybertruck. Même les Européens qui pouvaient alors le pré-réserver en ligne ! Très vite, Tesla annonçait avoir reçu « plus d’un million de pré-commandes » mais comme souvent avec les nouveautés de la marque américaine, le développement technique du véhicule a pris plus de temps que prévu.

Entre le concept originel et le modèle définitif, dévoilé à la fin de l’année dernière, le style est resté quasiment le même : le Cybertruck ressemble toujours à un engin venu du futur qui, faute de faire l’unanimité avec sa silhouette incroyablement basique, fascine toujours bien au-delà des fans d’automobile. Mais depuis que le pick-up électrique a commencé à être livré aux clients, l’engouement délirant autour du modèle semble être largement retombé. Le prix du Cybertruck, lui, est en revanche allé beaucoup plus haut de prévu : à partir de 60 990 dollars pour la version de base (toujours pas commercialisée actuellement) et jusqu’à 100 000 dollars pour la variante Cyberbeast haut de gamme avant options.

Il faut dire que la spéculation allait bon train au début, avec des premiers clients qui arrivaient parfois à revendre leur Cybertruck plus de 200 000€ au début de l’année 2024 en profitant du faible rythme de production et de l’énorme demande. Sauf que justement, cette demande semble s’être un peu évanouie depuis : même si Tesla n’a livré qu’un peu plus de 25 000 exemplaires du Cybertruck entre la fin de l’année 2023 et le début du mois d’août 2024, il n’y plus que quelques semaines actuellement à attendre pour prendre livraison de son auto après commande sur le site internet de Tesla aux Etats-Unis. Étonnant sachant qu’on parle d’un modèle qui croulait littéralement sous les pré-commandes d’après Elon Musk. Ceux qui ont racheté leur Cybertruck à plus de 200 000 dollars, en tout cas, n’ont sans doute pas fait un bon investissement.

Des qualités décevantes

Les qualités intrinsèques de ce Cybertruck ont aussi déçu. Même si cela relève de l’anecdote, il ne peut pas battre une Porsche 911 en accélération tout en tractant une remorque contrairement à ce qu’avait affirmé Elon Musk. Plus grave, il souffre de nombreux problèmes de jeunesse comme l’ont rapporté de nombreux clients livrés. Problème de rouille, déficiences ayant nécessité des rappels, pannes inexpliquées, soucis d’accélérateur, bugs en tous genres…la liste est déjà longue. Et Elon Musk, patron de Tesla et du réseau X (anciennement Twitter), n’hésiterait pas à profiter de sa position pour masquer les plaintes des clients racontant leurs déboires sur sa plateforme en ligne comme le rapportent les journalistes de Jalopnik.

Même sans ces problèmes, le Cybertruck ne semble finalement pas surclasser les pick-up thermiques (et électriques) plus « conventionnels » lorsqu’il se confronte à eux sur des tâches purement utilitaires. Ses capacités en tout-terrain ont également été mises en défaut par plusieurs utilisateurs aux Etats-Unis et Whistlin Diesel, un Youtubeur connu pour ses tortures automobiles extrêmement perverses, est vite venu à bout du Cybertruck lorsqu’il l’a comparé à un banal Ford F-Series.

Alors qu’il visait aux dernières nouvelles une production annuelle de 125 000 unités par an (avec un rythme qui se limite actuellement à un millier de pick-up assemblé chaque semaine), Tesla n’évoque plus depuis longtemps la commercialisation du Cybertruck en dehors du marché nord-américain (qui paraît toujours difficile en Europe à cause des normes notamment en matière de crash-test).

L’effet visuel du Cybertruck est toujours bien là, même si les Américains pourraient vite s’habituer et se lasser à force d’en croiser dans la rue. Mais clairement, le pick-up électrique de Tesla ne marquera pas l’histoire de l’automobile par son approche révolutionnaire ni ses qualités objectives.