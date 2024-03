Tesla Cybertruck (2024): le vaisseau spécial (premier contact)

Que ce soit dans les ranchs en direction de Fredericksburg, au centre-ville d'Austin ou devant le restaurant de barbecue branché de Terry Black, le Texas est le pays des pick-up. Au moins une voiture sur trois est un Ford F-150, un Chevrolet Silverado ou un Ram 1500 - et de temps en temps, l'un des premiers Cybertrucks apparaît. Après tout, le dernier modèle d'Elon Musk sort des chaînes de production juste à l'extérieur de la capitale du Texas, et une poignée de clients viennent chaque jour à l'usine depuis novembre pour en prendre livraison.

L'un d'eux était Shaheen Badiyan, qui a réservé le Cybertruck dès le premier jour d'ouverture des carnets de commande, il y a cinq ans. Et tandis que Tesla elle-même s'oppose à tout essai routier, le spécialiste des logiciels s'est laissé convaincre de nous laisser sa voiture pendant quelques heures.

Au centre de l'attention

On aborde donc la bête avec la même curiosité que tout le monde ici lui porte. Car même si personne ne se retourne pour regarder un pick-up normal au Texas, le Cybertruck attire l'attention de tous. Au feu rouge, des passants s'arrêtent et frappent sur la vitre soi-disant pare-balles, d'autres conducteurs sur l'autoroute se démènent pour filmer l’engin sous son meilleur angle, et partout où vous descendez du camion, vous êtes impliqué dans une conversation .

Il faut comprendre qu'avec près de 5,70 mètres de long, le Cybertruck est plutôt modeste par rapport à ses concurrents. Il est ainsi plus proche de l'Amarok que du F-150, mais avec une partie avant aussi haute et plate qu'un bulldozer, il force le respect de tous sur le route. Parmi tous les pick-up classiques avec leurs puissantes calandres et leurs flancs musclés, ce tank en acier inoxydable avec ses panneaux plats et ses bords presque tranchants ressemble vraiment à celui d'un cow-boy de l'espace qui aurait pris la mauvaise sortie sur la Voie lactée. Rarement un nom de voiture a été aussi approprié.

Mais il ne faut pas y regarder de si près si l'on ne veut pas gâcher la fascination. Après une semaine, le camion de Badiyan est toujours exempt de ces tâches de rouille qui font actuellement fureur sur les forums Tesla. Mais même si l'heureux propriétaire le polit constamment, l'acier scintille dans toutes sortes de nuances différentes et présente toujours des tâches partout.

Les différences entre le nouveau et l’ancien monde des pick-up sont particulièrement frappantes à l’intérieur. Comme chaque Tesla, le Cybertruck est aussi simplement meublé qu'une cellule de monastère, tandis que les Ford, Chevy et autres, avec leurs fauteuils moelleux, leur cuir épais et toutes leurs garnitures chromées, ressemblent davantage à des salons sur roues. Et si le nombre d'écrans - un grand dans la Tesla, bientôt une demi-douzaine dans le nouveau Ram - peut encore être discutable, le Cybertruck manque de toutes les vertus pratiques qui ont mûri chez la concurrence pendant un demi-siècle : le plateau de chargement de taille modeste - par rapport à la concurrence directe - ne fait pas de ce pick-up un véhicule pratique, et ce malgré le frunk (coffre avant, NDLR).

Cela n'a pas d'importance. Du moins pas pour Shaheen Badiyan. Après tout, il n'est ni un agriculteur ni un cow-boy, mais il gagne son argent dans la cybersécurité et n'a acheté le Cybertruck que parce qu'il est différent et électrique.

"La borne à la maison me suffit"



Le modèle de base avec un seul moteur sur l'essieu arrière et une batterie de 400 kilomètres ne sera probablement pas disponible avant l'année prochaine au plus tôt. Quant à la version Cyberbeast de 845 ch avec son temps de sprint fou de 2,6 secondes, elle coûte la somme considérable de 99 990 dollars et n'est livré pour le moment qu'à dose homéopathique. C’est pourquoi Badiyan conduit le modèle AWD à 79 990 dollars. Le certificat d'immatriculation du véhicule indique 607 ch et une autonomie WLTP de 547 kilomètres. Tesla ne lui a pas indiqué la taille de sa batterie, mais Badiyan l'estime à 100 kWh. En tout cas, il ne l'a pas encore vidée au cours de ses deux premières semaines, pas plus qu’il n’a vérifié si l’auto encaisse bien les 250 kW du Supercharger : « la borne de recharge à la maison me suffit. Je ne conduis pas loin. » C'est pourquoi Badiyan a renoncé au prolongateur d'autonomie, qui n'est bien sûr pas un moteur à combustion avec générateur dans une Tesla comme dans une Mazda MX-30, mais une batterie supplémentaire montée sur le plateau et qui donne à sa voiture 200 kilomètres de plus.

Ensuite, Badiyan me donne son code PIN, que j'entre consciencieusement sur l'écran comme je le ferais sur un téléphone portable, après quoi je connais un moment embarrassant en cherchant le levier de changement de vitesse. En fait, tout se passe sur l'écran, comme c'est le cas depuis deux ans dans le Model S et le Model X, m'indique mon passager en riant en secouant la tête. Alors je fais glisser la voiture vers l'avant dans le coin supérieur gauche, et dans l’instant le Cybertruck me téléporte de ce qu'Elon Musk appelle l'âge de pierre automobile vers le futur.

Au lieu du babillage d'un moteur huit cylindres, tout ce que vous entendez est un vrombissement, et j'atteins la limite de vitesse texane en un rien de temps. Même avec cette bête de tôle, 4,3 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 km/h - et la fascination augmente avec la masse qui se déplace ici sans effort. Et le fait que le Cybertruck puisse atteindre des vitesses allant jusqu'à 180 km/h, alors que le F-150 et autres sont généralement limités à environ 160 km/h, mérite d’être souligné.

Direction déroutante

Mais peu de temps après, l’enthousiasme retombe. Car aussi pratique que puisse être la suspension pneumatique pour réduire la hauteur d'accès ou augmenter la garde au sol à plus de 40 centimètres en tout-terrain, elle a du mal à faire face au revêtement routier bosselé.

Et comme si le confort modéré ne suffisait pas, la direction demande aussi un temps d’accoutumance. On doit en effet composer avec une technologie Drive-by-Wire avec des rapports de démultiplication variables, le tout assurant un retour d'information que l’on qualifiera de léger. A quoi s’ajoute un essieu arrière au pivotement très prononcée, de gros pneus Goodyear sur les jantes de 20 pouces, et un volant quasi-vertical assez désagréable lors des manœuvres et dans la circulation urbaine.

Après une demi-journée à Austin, il est difficile d'imaginer l'excentrique engin comme un concurrent sérieux aux F-150, Silverado et autres Ram 1500. Mais Austin n'est probablement pas le bon endroit, malgré l'usine à la périphérie de la ville. La prochaine fois, il est préférable de se rendre à Houston, où la NASA a son siège et où la vue s'étend jusqu'à l'espace. Peut-être le Cybertruck sera-t-il plus à son aise dans la capitale des astronautes qu’au pays des cowboys.

Bien sûr, le spectaculaire Cybertruck est une voiture fascinante. Et avec son design radical, il vole la vedette à n’importe quelle Lamborghini Urus. Mais il s’agit plus d’un accessoire pour frimeurs et avant-gardistes que d’une voiture d’usage quotidien, aux États-Unis comme ailleurs.