Avec le eTerron9, Maxus se donne-t-il les moyens de séduire les particuliers ?

Presque inconnu du grand public, Maxus est, tout comme MG, l’une des nombreuses marques automobiles appartenant au géant chinois SAIC Motor. Un groupe qui a produit, en 2024, plus de 4,5 millions de véhicules "propres" ! Au sein des entreprises françaises, toutefois, Maxus est un nom que l’on commence à entendre régulièrement. En effet, le constructeur s’est spécialisé dans les fourgons de différentes tailles, principalement électriques. Mais, depuis quelque temps, il ne cache pas sa volonté de séduire une poignée de particuliers.

Pour y parvenir sans renier son ADN, Maxus a fait le choix du pick-up. Un segment de marché confidentiel sur notre continent, et plus encore en France où la quasi-totalité des acteurs est frappée par un malus de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Chez Maxus, on a toutefois trouvé la solution (provisoire) pour échapper à ce coup de massue fiscal : le tout électrique.

L’année dernière apparaissait ainsi le T90-EV. Basé sur une plateforme rustique et affichant des prestations dans l’ensemble datées, ce pick-up zéro émission ne peut guère compter que sur son tarif pour convaincre. Il était donc nécessaire de passer à l’étape 2 de cette opération séduction. Et cette dernière porte un nom des plus difficiles à prononcer : eTerron9 (dites itéronne 9). Un modèle inédit qui s’enorgueillit d’être le premier pick-up électrique 4x4 de série commercialisé sur notre continent.

Une fiche technique qui impressionne

Comme souvent, avec les constructeurs chinois, les choses n’ont pas été faites à moitié lors du développement de ce modèle. À classer parmi, du moins à l’échelle européenne, les mastodontes de la catégorie, le eTerron9 mesure 5,50 m de long pour 2 m de large, tout en culminant à 1,87 m.

Sa benne, élément clé pour un pick-up, profite de ses impressionnantes dimensions pour prendre toutes ses aises. Elle affiche ainsi 1,56 m de long pour 1,50 m de large. À titre de comparaison, le pick-up le plus vendu en France, le Ford Ranger, affiche, dans sa variante double cabine, des dimensions de 1,54 m x 1,58 m pour sa benne. Le Maxus n’a donc rien de ridicule… hormis si l’on évoque la charge utile. En effet, comme tous les véhicules électriques, le eTerron9 est lourd, très lourd : plus de 2 800 kg à vide. Il ne peut donc pas transporter plus de 620 kg de passagers et marchandises avant d’atteindre le seuil fatidique des 3,5 tonnes en charge. Pour les objets les plus lourds, il faudra donc investir dans un attelage et la remorque qui va avec. Le Maxus affiche ainsi un poids tractable de 750 kg si non freiné, et de 3 500 kg si freiné.

Si ce pick-up est si lourd, c’est qu’il embarque non pas un, mais bien deux moteurs. Celui placé sur l’essieu avant développe 170 ch et son homologue disposé sur le train arrière, 272 ch. Au meilleur de leurs formes, ces deux-là peuvent ainsi envoyer 442 ch sur les 4 roues. Naturellement, une telle cavalerie réclame pas mal d’énergie. Les ingénieurs ont donc développé une batterie de 102,2 kWh pour le eTerron9. Autonomie promise en cycle mixte : 430 km, soit une consommation moyenne de 23,8 kWh/100 km. Une donnée que nous vérifierons un peu plus loin.

Inspirations multiples

Pour taper dans l’œil d’une clientèle plutôt habituée aux SUV haut de gamme, le eTerron9 a dû soigner sa présentation. Et pour y parvenir au mieux, il s’est inspiré de ce que l’on peut déjà trouver dans le monde automobile. De profil, on trouve ainsi des ailes, des passages de roues et un montant C visiblement inspirés par ceux du GMC Hummer EV pick-up truck. Les designers chargés de la proue et de la poupe ont, pour leur part, plutôt lorgné du côté de chez Ford, avec des traits proches de ceux du Ford F-150 Lightning. Pour mieux se défaire de l’image utilitaire qui, en Europe, colle encore aux pick-up, les designers ont eu la main lourde sur les bandeaux de LED. Au final, reconnaissons toutefois que l’ensemble n’est pas dépourvu d’un certain charme, celui d’une brute qui se serait glissé dans un smoking.

Cette impression se vérifie encore plus à bord, où le mobilier ne déparerait pas dans une berline raffinée. Ici, pas de tableau de bord taillé dans la masse, et les plastiques durs, mais un élément peu envahissant, composé de plastiques moussés et partiellement habillé de simili cuir. Des inserts en plastique doré, qui ne seront pas du goût de tout le monde, tentent de donner une touche de raffinement supplémentaire. Le tout est néanmoins aligné et assemblé avec soin.

L’ensemble des indications est projeté sur une double tablette haute définition comme on en trouve à bord de nombreuses Mercedes, BMW, Kia… Si les écrans sont de bonne facture, l’ergonomie de la partie tactile est épouvantable, tant le nombre de menus et sous-menus est important. Et comme la traduction en français de certaines indications n’est pas des plus claires, effectuer certains réglages n’a rien d’intuitif. Seule la climatisation, dont les commandes, physiques, sont disposées sur la console centrale, est facile à appréhender.

Que ce soit à l’avant comme à l’arrière, on ne manque évidemment pas de place. Même si on aurait aimé profiter d'un peu plus de garde au toit à l'arrière, ainsi que d'une banquette au dossier moins vertical et au moelleux plus prononcé. Pour accentuer davantage encore la sensation d’espace, le eTerron9 a fait le choix de se doter d’un imposant toit vitré, dont la partie avant est ouvrante, et d’une sellerie en simili cuir partiellement blanche. Ce Maxus parvient même à corriger l’un des principaux défauts des pick-up, à savoir un espace de chargement peu protégé, en glissant sous son capot avant, un frunk de 236 l. De quoi glisser sans peine une paire de valises cabine.