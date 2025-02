Avec le eTerron9, Maxus se donne-t-il les moyens de séduire les particuliers ?

Pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut faire très simple ? Chez Maxus, en tout cas, on est adepte de la facilité puisque l’on ne laisse que très peu de choix au client. Ainsi, le eTerron9 n’est disponible que dans l’unique définition technique essayée ici et dans une unique configuration d’équipement.

Ce dernier point n’est pas vraiment problématique puisque la dotation de série est des plus complètes. En matière de sécurité, on peut ainsi compter sur le régulateur de vitesse adaptatif, le dispositif de surveillance des angles morts, celui du contrôle de l’attention du conducteur ou encore sur pas moins que 9 airbags, dont un se trouvant entre le conducteur et le passager avant.

Le système de navigation connecté, qui impose de créer un compte sur le serveur de Maxus pour pouvoir être utilisé, le chargeur de smartphone à induction, les connectivités Android Auto et Apple Carplay raviront les fans de technologie. Les sièges avant et arrière chauffants (celui du conducteur est également massant et ventilé), le volant chauffant, la clé mains libres ou encore le rétroviseur intérieur façon caméra enchanteront les automobilistes les plus attachés au confort. Un seul supplément est inscrit au catalogue, la peinture métallisée (780 €).

Cette profusion d’équipement a, sans surprise, un coût. Il est ici fixé à 72 900 €.