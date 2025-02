Avec le eTerron9, Maxus se donne-t-il les moyens de séduire les particuliers ?

Sans réel concurrent

Le secteur du pick-up est, depuis que ces véhicules sont soumis au malus écologique et au malus au poids, totalement sinistré. Ainsi, il y a un an, Volkswagen retirait de la vente la deuxième génération de son Amarok, lancée seulement 3 mois auparavant ! Si le critère électrique est primordial, le eTerron9 ne se connaît qu’un seul rival, son cousin T90-EV dont les caractéristiques sont cependant très éloignées. Le Ford Ranger double cabine, dans sa version haut de gamme motorisée par un V6 3.0 essence de 292 ch, est, par ailleurs, ce qui ressemble le plus à une alternative à ce chinois.

À retenir : et pourquoi pas ?

Notre marché ne représentera sans doute qu’une toute petite partie des eTerron9 écoulés en Europe, tant l’Hexagone est peu sensible aux charmes des pick-up. Pourtant, les qualités de ce Maxus sont, si on le considère comme une alternative à un SUV, réelles. D’autant que, jusqu’à la fin de l’année, il profite d’un avantage concurrentiel important par rapport à des propositions essence, diesel ou hybrides. En effet, il n’est pas assujetti au malus. Ainsi, face au Ford Ranger 3.0 292 ch, il réclame, toutes taxes comprises, une somme presque inférieure de moitié pour pouvoir prendre place dans votre (grand) garage.

Caradisiac a aimé

Son prix imbattable, grâce à l’absence de malus

Sa douceur de conduite

La luminosité de son habitacle

Le très pratique frunk

La présentation, extérieure et intérieure, agréable et soignée

L’équipement de série, complet

Caradisiac n'a pas aimé

Impossible à garer en ville

L’absence de certains équipements high-tech (phares matriciels…)

Puissance de charge limitée