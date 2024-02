EN BREF 1er pick-up électrique 354 km d'autonomie À partir de 59 880 €

Le modèle présenté ici fait figure de véhicule historique. Oui. Il s’agit en effet du premier pick-up 100% électrique commercialisé en Europe ! Après son lancement progressif depuis 2018 dans 10 pays sur le vieux continent, le Maxus T90 EV débarque en 2024 en France. Le véhicule à benne de taille intermédiaire se frotte ainsi à des véhicules thermiques uniquement. La référence du segment Ford Ranger partage des dimensions identiques au Chinois tandis que le modèle placé dans le haut du panier Volkswagen Amarok s’affiche au même tarif que le Maxus T90 EV. Cela dit, le nouveau venu ne peut pas être malussé avec sa mécanique survoltée. Et cela pèsera lourd dans la balance au moment de signer le bon de commande.

dailymotion Essai vidéo - Maxus T90 EV (2024) : courant nouveau dans l'univers pick-up

Au premier regard, difficile de devenir que le Maxus T90 EV se veut 100% électrique. Le pick-up est en effet adapté d’un modèle thermique commercialisé depuis de nombreuses années en Asie. Sa présentation est modernisée ici par des projecteurs full LED, une calandre béante, un grand logo Maxus et des jantes aluminium de 17 pouces. La partie arrière reçoit pour sa part des lamelles rouges rejoignant les deux feux stop, un immense plastique Maxus sur l’ouvrant de la benne mais aussi un emblème Saic Motor. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce que ce Maxus provient du même groupe que celui des électriques MG. Enfin, la benne se coiffe d’épaisses barres chromées.

L’habitacle comme l’extérieur respire le repoudrage plus que l’innovation. Les gens de chez Maxus ont travaillé la qualité perçue pour rendre le modèle plus attractif aux yeux des Européens. Des inserts façon alu brossé, des textures, du similicuir sur les sièges et des surpiqûres rouges se chargent de rehausser une présentation qu’on imagine plus austère sur d’autres marchés.

Le volant trois branches reçoit sur la partie droite les commandes du téléphone et de l’autoradio, l’instrumentation prend la forme de cadrans à aiguilles avec un écran à cristaux liquides au centre tandis que l’infodivertissement se contrôle via une dalle de 10,25 pouces de diagonale. Cette dernière se montre peu réactive en utilisation normale. Sa connectivité avec les smartphones (Apple Carplay et Android Auto) la rend néanmoins plus fluide. Il faut pour l’activer brancher l’appareil sur le port USB A de droite placé plus bas. Le port USB A de gauche comme la prise 12V voisine ne servent que d’alimentation. Pour finir, un panneau tactile pilote la climatisation et le chauffage. Les commandes des sièges chauffants -aussi réglables électriquement- se situent étonnamment dans l’interface de l’infodivertissement.

La banquette arrière, trois places, offre comme les sièges avant un espace confortable. Les genoux sont libérés de la même sorte que le volume disponible au-dessus de la tête. La partie centrale reçoit un accoudoir rétractable creusé par deux porte-gobelets. Ici aussi les occupants peuvent alimenter leurs appareils nomades et même plus grâce à une prise 12V et une fiche 220V.

Du côté des aspects pratiques, le Maxus T90 EV offre de multiples rangements via les bacs des portes, un espace entre les deux sièges avant et une boîte à gants peu profonde. Devant, pas de frunk : l’ouverture du capot dévoile la partie électrique chargée de gérer la puissance du véhicule et un amusant cache en plastique semblable à ce que l’on trouve sur les thermiques. La benne, la partie la plus fonctionnelle, mesure 1485 x 150 x 530 mm.