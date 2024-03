Lors de la présentation officielle du pick-up Cybertruck en novembre dernier, Tesla roulait des mécaniques en « démontrant » ses capacités de remorquage supérieures à celles de ses concurrents avec un petit film officiel, où on le voyait tracter plus efficacement que ses principaux concurrents thermiques. Dès le départ du projet Cybertruck, d’ailleurs, Elon Musk promettait que son pick-up électrique serait une meilleure bête de somme que les modèles similaires de chez Ford, Chevrolet ou Ram.

Mais que se passe-t-il lorsqu’on teste ce Cybertruck dans une épreuve ancestrale qu’adorent jouer les Américains fans de pick-up au couple monstrueux ? Eh bien les choses se passent d’une manière très différente. Au jeu tout bête de la corde où il faut écraser son rival en le dominant par la pure force mécanique, le Cybertruck s’est fait totalement dominer par un GMC Sierra diesel comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.

Le Tesla Cybertruck se fait humilier au jeu de la corde (vidéo)

Pourtant, il jouait les gros bras en 2019

En 2019, pourtant, ce Cybertruck semblait très doué dans ce genre de match primal et « viril » puisqu’il dominait outrageusement un Ford F-150 dans une épreuve similaire à l’état de prototype. Mais la séquence était alors réalisée par Tesla, qui avait probablement programmé son Cybertruck d’une manière très précise pour qu’il puisse l’emporter.

Dans ce nouveau match, en revanche, la gestion électronique de l’antipatinage semble totalement couper la puissance du Cybertruck lorsqu’il se retrouve dans cette position, ce qui l’empêche de gagner face à son rival diesel. Même lorsque les Youtubeurs auteurs de ce match tentent de désactiver le câble de l'ABS et des aides à la conduite dans le but de supprimer la modulation de sa puissance, le GMC diesel continue de gagner. Tout cela n’est évidemment qu’une question de programmation et il suffirait sans doute de prévoir un mode spécial pour remédier à ça, le Cybertruck possédant un avantage théorique sur son rival du jour en matière de puissance maximale comme de couple. Mais la démonstration de Tesla d’il y a cinq ans n’était qu’un petit tour de communication. Sacré Elon Musk…