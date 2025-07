Le Tesla Model Y reprend la tête du marché électrique et la Citroën ë-C3 chute

Depuis la fin de l’année dernière, le marché des voitures électriques neuves a beaucoup changé en France (et dans le reste de l’Europe). Alors qu’il dominait le classement des modèles les plus plébiscités par la clientèle, le Tesla Model Y s’est fait dépasser par les nouvelles citadines électriques de chez Renault et Citroën.

Il s’est aussi fait doubler par d’autres modèles, ses versions les moins chères (Propulsion et Grande Autonomie Propulsion) n’ayant débuté leurs livraisons qu’au mois de mai. Son éligibilité très tardive au bonus écologique français a aussi entraîné des retards de ces livraisons, ce qui a compliqué d’autant plus le début de carrière du Model Y restylé.

Il est de retour

Mais après la confirmation de son éligibilité au bonus et le démarrage à plein régime des livraisons des Propulsion et Grande Autonomie Propulsion, le Model Y est de retour. Il occupe la première place des ventes de voitures électriques neuves en France sur le mois de juin 2025 avec 3 235 exemplaires écoulés. La Renault 5 E-Tech est seconde avec 2 829 unités livrées, devant le Renault Scénic et ses 1 100 voitures distribuées. Suivent le Skoda Elroq (943), la Dacia Spring (925), le BMW iX1 (914), la Peugeot E-208 (883), l’Audi Q6 e-tron (788), la Volkswagen ID.3 (737) et la Renault Mégane E-Tech (727).

A noter que la Citroën ë-C3 n’est que 11ème en juin avec 726 unités livrées, juste devant la nouvelle Renault 4 (539), le Peugeot E-3008 (537) et a MG4 (513).

La Renault 5 conserve la tête sur le semestre complet

Quand on regarde les ventes sur les six premiers mois de l’année 2025, la Renault 5 reste loin devant avec ses 15 752 exemplaires écoulés. Elle devance la Citroën ë-C3 (9 473) et le Tesla Model Y avec 8 886 unités livrées. Le SUV américain va-t-il pouvoir rattraper son retard grâce à l’arrivée de ses versions les plus demandées ? A suivre !