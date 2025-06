Le nouveau Tesla Model Y enfin sauvé par le bonus écologique français

Comme les versions précédentes, la mouture restylée du Tesla Model Y est fabriquée en Allemagne (en tout cas concernant les exemplaires livrés sur le marché européen). Il fait donc théoriquement partie des voitures électriques éligibles au bonus écologique français, ce système pensé pour donner un coup de pouces aux véhicules construits en France ou en Europe (avec quelques exceptions positives comme le Hyundai Inster).

Depuis la commercialisation de ce Model Y restylé, pourtant, l’avis d’éligibilité du véhicule à ce bonus écologique français n’avait toujours pas été obtenu par Tesla. Comme l’ont récemment rapporté les journalistes de Numerama, cette situation a entraîné un gros retard des livraisons du modèle chez nous puisque Tesla France a préféré les suspendre en attendant que cette éligibilité au bonus écologique soit enfin confirmée, les clients n’ayant évidemment pas prévu de payer leur véhicule entre 2 000€ et 4 000€ de plus (selon leur niveau de revenus).

Le bonus est finalement là

Bonne nouvelle pour les commerciaux de Tesla qui avaient probablement des sueurs froides depuis ces dernières semaines : le Model Y restylé vient enfin de rejoindre la liste officielle des véhicules électriques neufs éligibles au bonus écologique français. Tesla France va donc pouvoir expédier tous ses Model Y en attente.

Enfin revenir à des niveaux normaux ?

Vous le savez, les ventes de voitures neuves de Tesla ont beaucoup baissé partout dans le monde depuis le début de l’année 2025. Le renouvellement du Model Y était l’une des raisons de ces baisses et la commercialisation des versions les plus attendues du véhicule (Propulsion et Grande Autonomie Propulsion), organisées depuis le mois de mai, doit permettre d’améliorer sensiblement la situation. En France, ce déblocage du bonus écologique va donc beaucoup aider.