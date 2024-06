Lors de la présentation officielle du Tesla Cybertruck, Elon Musk frappait un grand coup en montrant une vidéo de son nouveau pick-up électrique faisant la course contre une Porsche 911. Après avoir promis que l’engin pourrait battre la sportive allemande en ligne droite sur le quart de mile, il prouvait ainsi ses dires en laissant voir l’énorme pick-up surclasser la légère sportive thermique…tout en tractant lui-même une autre 911 sur une remorque !

La performance était impressionnante, mais elle a vite été remise en question par les mathématiciens les plus malins. En partant d’un petit détail important : Tesla ne montrait la course en question que sur une distance d’un huitième de mile après le démarrage, la partie où l’avantage d’accélération du Cybertruck fait la plus grosse différence. La vidéo ne montrait pas la seconde partie de cette course de « drag race » sur le quart de mile complet. Et théoriquement, ce Cybertruck ne pouvait pas l’emporter d’après les calculs du Youtubeur de la chaîne « Engineering Explained ».

La réalité est implacable pour le Tesla Cybertruck

Pour clore définitivement le débat sur la possibilité de cette victoire Tesla, Engineering Explained a tout simplement réalisé cette course lui-même avec l’aide des journalistes américaines de Motor Trend. Ils ont ainsi utilisé un Tesla Cybertruck avec les batteries chargées à fond et installé derrière lui la même remorque que celle montrée dans la vidéo par Tesla. Ils y ont mis une Porsche 911 et amené une autre Porsche 911 pour faire la course ( une Carrera T à boîte manuelle, la seule à la portée du Tesla Cybertruck en théorie).

Ils prouvent qu'Elon Musk a menti sur les performances du Tesla Cybertruck

En observant une méthodologie assez rigoureuse pour ne pas avantager l’une ou l’autre de ces voitures, ils ont effectué plusieurs courses. A chaque fois, c’est la Porsche 911 qui l’a emporté à la fin du quart de mile. Tout cela n’a évidemment aucune importance objectivement sachant qu’un pick-up électrique n’a de toute façon pas à rivaliser avec une voiture de sport, mais ces vérifications très poussées rappellent à quel point les gens du marketing peuvent affirmer des choses fausses chez les constructeurs automobiles.

Notez que dans un autre genre, le Tesla Cybertruck a été mesuré lors d’une course en ligne droite contre un Ford F-150 Lightning électrique par d’autres personnes (voir cette vidéo Facebook). Il est supposé être beaucoup plus performant que ce dernier dans sa version Cyberbeast mais sur le sable, le Ford bénéficie d’une bien meilleure motricité et l’emporte.