Comment Tesla vend 1 000 voitures d'occasion par trimestre

À l’échelle automobile, Tesla est un jeune constructeur. Fondée en 2003, la firme commence la production en masse à partir de 2012 avec la Model S. Puis les Model X, 3 et Y viendront compléter la gamme pour une ascension fulgurante puisque ce dernier est tout simplement devenu la voiture la plus vendue au monde en 2023 et 2024.

Seulement, Tesla vit une période tourmentée, avec une forte chute de ses ventes en France comme à travers le globe. Les frasques de son patron n’y sont pas étrangères, de même que sa gamme, vieillissante. Les espoirs portent alors sur la version restylée du Model Y, une voiture commercialisée depuis le début de l’année, dont les ventes devraient fortement « accélérer dès ce mois de juin » d'après la marque.

Pourtant, ce n’est pas pour parler de ses nouveautés que Tesla a invité une poignée de journalistes dans son centre de Maurepas, dans les Yvelines. Le sujet du jour concerne ce que deviennent par la suite ses voitures : des modèles d’occasion. « Tesla n’a pas beaucoup communiqué jusqu’à maintenant sur son label occasion. Nous voulions avoir une structure et surtout une équipe compétente et spécialisée sur la remise en état de véhicule ».

Des tarifs non définitifs

Ce label occasion est apparu en 2023 à « une période à laquelle la Model 3 a commencé à faire du volume, surtout depuis 2021 ». Depuis, la marque l’a développé puisque les huit hub de France sont désormais en mesure de reconditionner des Tesla d’occasion avant qu’elles ne rejoignent les showrooms.

A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, un peu plus de 210 Tesla de seconde main sont en annonce, « l’offre la plus importante est représentée par des modèles de 2021 et 2022 ayant parcouru environ 50 000 à 60 000 km ». C’est simple, Tesla a vendu 1 000 voitures d’occasion en 2023, ce chiffre concerne désormais un seul trimestre, dont 30 % sont attribués au site de Maurepas.

Les reprises proviennent bien sûr des particuliers, mais les professionnels sont de plus en plus nombreux. C’est aussi le cas des acheteurs, avec « des taxis, des VTC séduits par des tarifs plus avantageux qu’en neuf ». C’est logiquement le cas, d’autant que les valeurs résiduelles des Tesla sont plutôt hautes. Grâce à des volumes plus importants et des modèles vieillissants, les prix baissent avec la possibilité de s’offrir un Model 3 à un peu plus de 20 000 €. Le Model Y reste de loin le plus prisé et ses tarifs varient presque quotidiennement selon l'offre et la demande. C'est le cas de toutes les occasions afin de coller au mieux au marché, un procédé source de stress pour l'éventuel acheteur.

Un garage dédié à l'occasion

Nous avons pu visiter les ateliers de reconditionnement de Maurepas, sans toutefois nous laisser prendre des photos. Au total, huit personnes dont quatre techniciens y sont affectés. Il faut compter environ dix jours pour remettre en état une voiture, avec au total trente unités reconditionnées par semaine. Toutes les opérations ne sont pas réalisées sur place comme la carrosserie et la réfection des jantes. Ces dernières sont presque systématiquement remplacées, à hauteur de trois à quatre par voiture !

Les pneumatiques sont presque systématiquement remplacés, à l’inverse des plaquettes de frein que le frein moteur préserve : « il n’y a qu’en dessous de 6 mm de garniture qu’elles sont changées ». Un check-up électronique complet de l’auto est bien sûr réalisé avec les mises à jour nécessaires, mais aussi l’installation de l’autopilot amélioré offert (normalement facturée 3 800 €).

Le point le plus épineux reste la batterie et notamment son niveau de santé, un critère sur lequel la marque ne s'étend. La marque indique « ne pas réaliser de test de SOH, mais une analyse complète et une vérification de son historique. Il n’y a pas de mauvaise surprise puisque la voiture remonte en permanence ses données ». Impossible donc de savoir quel est l’état de santé de la batterie des voitures vendues. La marque invite alors le client à réaliser l’opération via la tablette tactile en laissant brancher son véhicule sur du courant alternatif pendant 16 à 18 heures.

Il est vrai que globalement, la fiabilité des Tesla se révèle d’un bon niveau, comme nous l’avons constaté lors de la réalisation des fiches fiabilité des Model X, Model Y et Model 3.

Toutefois, si une anomalie est détectée, l’auto ne sera pas reprise. En revanche, il est possible de remplacer ou de reconditionner l'accumulateur via le centre de Tilburg aux Pays Bas. Tesla refusera également la reprise si la structure a été touchée, suite à un accident par exemple, et réparée hors d’un centre de la marque. Par ailleurs, il se peut qu'une reprise sorte du réseau de la marque pour se diriger vers un autre acteur comme BCA ou Aramis, dans le cas d'un kilométrage supérieur à 150 000 km par exemple.

Au total, la marque effectue cent points de contrôle, un essai routier et une remise en état au niveau cosmétique. Néanmoins, les petits impacts ou les rayures de moins de trois centimètres resteront tel quel, surtout sur des parties moins visibles (bas du bouclier par exemple).

Toutes les voitures proposées à la vente ont parcouru moins de 150 000 km et bénéficient d’une garantie supplémentaire d’un an et 20 000 km. En ce qui concerne le ou les moteurs ainsi que la batterie, la garantie standard s’applique (8 ans et 160 000/192 000/240 000 km selon les modèles*).

Une Tesla d'occasion en test

Plutôt sûre de leur fait, la marque nous a mis à disposition un Model 3 d'occasion (Grande autonomie Dual Motor) de février 2020 ayant parcouru un peu plus de 105 000 km. Nous saluons l'initiative de Tesla puisque les constructeurs ne prêtent jamais, ou rare exception, des modèles d'occasion. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous après l'essai avec nos conclusions.

(*) Model S et X : 8 ans ou 240 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie.

Mode 3 Propulsion, Model Y Propulsion phase 1 et 2 : 8 ans ou 160 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie.

Model 3 Grande autonomie, Model 3 Grande autonomie Propulsion, Model 3 Performance, Model Y Grande autonomie Propulsion et Lauch Series Grande Autonomie Transmission Intégrale, Model Y Grande Autonomie, Grand Autonomie Propulsion et Performance : 8 ans ou 192 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie.