Maxi-fiche occasion de la Tesla Model 3 : alors, fiable ou pas ?

Sur le marché de l'occasion, les prix ont longtemps été très élevés, à la fois parce que l'offre était réduite, mais aussi parce que les prix avaient augmenté. Mais depuis la baisse de prix drastique du début d'année 2023, et un afflux plus important de modèles en seconde main, les cotes redescendent pas mal.

Elle serait de mauvaise qualité, mal assemblée, peu fiable, avec des pièces chères et un SAV loin d'être à la hauteur. Mais alors, est-ce purement une vue de l'esprit, ou bien cette berline familiale électrique est-elle vraiment à déconseiller pour son manque de robustesse et de fiabilité ? Les témoignages sont nombreux, dans un sens comme dans l'autre...

Mais si ses capacités routières, son espace à bord, son volume de coffre(s), ses performances, le nombre de kilomètres qu'il est possible de parcourir selon la capacité de la batterie, et surtout son efficience ne sont pas remises en question, la Model 3 fait parler d'elle pour d'autres raisons.

Après avoir lancé le Roadster en 2008, la Model S en 2012 et le Model X en 2015, Tesla s'attaque enfin au marché cœur de gamme qu'il avait hâte d'investir avec un modèle beaucoup moins cher que les précédents. Ce sera la Model 3. Annoncée d'abord comme la voiture électrique à 35 000 $, elle est commercialisée en réalité au début avec des modèles haut de gamme plus proches des 60 000 $. En France, c'est pareil, les premiers modèles arrivent fin 2018, affichés entre 57 000 et 63 000 €, avant de se décliner en versions plus abordables, sans toutefois parvenir à descendre en dessous des 43 000 €.

Budget

Achat / Cote :

Avant son arrivée, la Model 3 promettait d'être hyper accessible financièrement, avec une entrée de gamme à 35 000 €. Cela n'a jamais été le cas. Les premiers exemplaires commercialisés ont été les versions hautes, grande autonomie et Performance. Mais même le bas de gamme n'est jamais descendu sous les 43 800 €. Longtemps, les cotes se sont maintenues à des niveaux très élevés en occasion. Mais même en baissant aujourd'hui, avec la baisse de prix en neuf, elles restent très chères et décotent peu. Ainsi, impossible de trouver un modèle 2019 sous les 26 000/27 000 €, et on débute plus souvent à 30 000 €, avec des kilométrages qui grimpent déjà parfois à 170 000 km pour ce prix. Pour avoir moins de 100 000 km avec un modèle "standard range/Propulsion", il faut mettre 31 500 €. Une version Performance se trouve à 34 000 € environ, pour 110 000 km, et pour 38 000 € à moins de 50 000 km (modèle 2019). Un modèle 2020 Grande Autonomie se trouve à 34 000 €, et 36 000 € en moyenne.

Consommation :

Tesla est unanimement reconnu pour maîtriser à la perfection ses consommations en électricité. Et c'est bien le cas avec la Model 3. Il est assez aisé de descendre autour de 15/16 kWh de moyenne en conduite calme et avec un peu d'écoconduite. Et en moyenne, les 18 kWh/100 sont de mise. La version Performance est logiquement un peu plus gourmande, avec plutôt 20 kWh. Même sur autoroute, l'efficience est réelle avec là aussi autour de 20 kWh pour les versions Standard Range/Propulsion/Long Range, un peu plus pour la Performance.

Assurance :

Jusqu'à il y a peu, les Tesla étaient réputées, à juste titre, pour être chères en assurance. Mais cela ne concerne manifestement pas (ou plus ?) la Model 3. En effet, selon notre profil, elle est bien moins chère à assurer qu'une familiale Peugeot équivalente (ou presque, une 508 hybride PHEV), et même qu'une Volkswagen ID.3, pour rester avec un modèle 100 % électrique, alors qu'elle est plus grande, plus puissante. L'économie est de l'ordre de 23 %, et encore de 10 % pour une version Performance. Surprenant tout de même. Comparer les devis sera le meilleur moyen de faire des économies dans tous les cas.

Prix des pièces :

Ici, c'est très clair : les pièces Tesla sont hors de prix. Toutes les études citent au minimum 50 % de surcoût par rapport à la moyenne des autres marques, seule Porsche serait plus chère encore. Un point important, à avoir en tête lorsque l'on achète en occasion.

Entretien :